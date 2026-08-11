São Paulo volta à altitude em duelo pela Sul-Americana, agora em La Paz

O São Paulo tenta acabar a sequência sem vitórias, mas entra em campo no cenário mais difícil para fazer isso. Nos 3,6 mil metros de altitude de La Paz, o time visita o Bolívar nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Para amenizar os impactos do ar rarefeito, foi seguida uma operação comum para times que têm desafios em La Paz. A delegação se hospedará em Santa Cruz de la Sierra, quase ao nível do mar. Apenas na terça-feira, horas antes da partida, o grupo viaja à capital boliviana.

Na fase de grupos da Sul-Americana, o São Paulo já enfrentou a altitude. Foi na terceira rodada, diante do Millonarios, em Bogotá. A cidade colombiana, porém, fica a "apenas" 2.640 metros acima do mar. O time voltou com um empate por 1 a 1.

Agora, em uma disputa de 180 minutos, a missão é retornar, no mínimo, com um cenário reversível. Entretanto, a equipe precisa vencer para encerrar uma série negativa. São quatro jogos sem vitórias. A última foi diante do Boston River, na rodada final da fase de grupos da Sul-Americana, no fim de maio.

Considerando apenas competições nacionais, os são-paulinos não vencem desde o fim de abril, quando bateram o Mirassol pelo Brasileirão. Eliminado da Copa do Brasil, o clube tem na Sul-Americana também um caminho para faturar com premiações.

O atacante Artur, que se recupera de dores no adutor esquerdo, não viajou com o grupo e será desfalque. A novidade também é no setor ofensivo. Ryan Francisco foi relacionado por Dorival Júnior e se torna alternativa para entrar durante o jogo.

Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o atleta de 19 anos teve pouco espaço desde que subiu para o profissional. Depois de tempo parado por uma lesão de LCA no joelho esquerdo, Ryan ganhou ritmo com o sub-20 e agora retorna ao time principal.

Na defesa, Domingos Duarte pode estrear. O zagueiro português, contratado na janela do meio do ano, ficou no banco diante do Grêmio.

O Bolívar já eliminou um brasileiro nesta Sul-Americana. Para chegar às oitavas, o time bateu o Grêmio na repescagem, com duas vitórias: 3 a 2 em La Paz e 1 a 0 em Porto Alegre. O meia Leonel Justiniano foi expulso no segundo jogo e está fora da partida contra o São Paulo.

A equipe boliviana disputou a fase de grupos da Libertadores, ficando em terceira na chave em que avançaram Independiente Rivadavia e Fluminense. No campeonato local, é vice-líder e disputa a ponta com o Always Ready.

O técnico Alejandro Restrepo tem como destaque do time o argentino Patito Rodríguez. O meia de 36 anos é conhecido do futebol brasileiro por ter atuado no Santos em 2012. Na época, ele chegou a ser escalado como substituto de Neymar, mas não correspondeu.

FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR X SÃO PAULO

BOLÍVAR - Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría e Escleizon Freita; Erwin Saavedra, Ervin Vaca, Robson Matheus e Patito Rodríguez; Dairo Asprilla e Martín Cauteruccio e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Domingos Duarte, Osorio e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Ferreirinha, Calleri e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz.