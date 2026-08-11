Avaí e CRB fecham 21ª rodada da Série B em duelo de opostos na Ressacada

O Avaí entra em campo nesta terça-feira (11) para um confronto decisivo na luta contra a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 19h30, o time catarinense recebe o CRB no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), em duelo válido pelo encerramento da 21ª rodada.

Com 20 pontos, em 18º lugar, o Avaí está separado por cinco pontos do Ceará, primeiro clube fora do Z-4. O time catarinense aposta no fator casa para encurtar a distância e manter a recuperação para sair logo do bloco da rabeira. Já o time alagoano ocupa o meio da tabela com 29 pontos e projeta a vitória fora de seus domínios para tentar encostar na briga pelos playoffs do acesso.

O histórico do confronto traz números otimistas para a torcida mandante: em 28 duelos disputados, o Avaí soma 14 vitórias, quatro empates e dez derrotas. Além disso, não é derrotado na Ressacada há quatro partidas e viu o adversário vencer apenas dois dos últimos dez encontros diretos.

Para este duelo, contudo, o técnico Allan Aal precisará mexer na estrutura defensiva pela primeira vez desde sua chegada. O zagueiro Allyson cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Juventude, na última rodada.

Para a vaga aberta na zaga, o treinador conta com o recém-chegado Reynaldo, que já estreou na rodada anterior, além do zagueiro Pedrão, do goleiro Bruno Ferreira e dos laterais João Vitor e William, todos devidamente registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No ataque, Felipe Vizeu, Gabriel Cipriano e Juan Rocha estão à disposição, enquanto Léo Chú ainda aguarda regularização.

Vivendo momento oposto na temporada, o CRB chega motivado a Santa Catarina credenciado por uma sequência positiva de três triunfos consecutivos na Série B, superando Náutico (2 a 1), Ceará (1 a 0) e Vila Nova (2 a 0).

Para tentar manter o aproveitamento, porém, o técnico Fábio Matias segue sem poder contar com duas peças importantes do elenco: retornando de lesões, o zagueiro Fábio Alemão e o lateral-direito Hereda seguem aprimorando a parte física e não viajaram até o Sul. O centroavante Luiz Phellype e o lateral Léo Campos também não foram relacionados.

A única novidade em relação à última partida fica por conta do meia Estevão, reforço do time alagoano, que já está regularizado e será opção no banco de reservas.