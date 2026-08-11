Sorteio da Copa do Brasil: horário, onde assistir e regras da definição das quartas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza, nesta terça-feira, 11, às 11h (de Brasília), o sorteio da fase de quartas de final da Copa do Brasil. O evento acontece na sede da entidade no Rio de Janeiro e terá transmissão do SporTV e da CBF TV.

Ao todo, quatro confrontos envolvendo oito clubes serão definidos na capital carioca. De acordo com a CBF, os jogos das quartas estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro.

Além dos duelos, o sorteio irá construir todo o chaveamento até a decisão do torneio, que está marcada para 6 de dezembro. Os mandos de campo das partidas também serão definidos no evento.

Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os últimos participantes no mata-mata da Copa do Brasil. Campeão no ano passado, o Corinthians foi eliminado nas oitavas e não poderá defender seu título.

Uma novidade nas quartas será a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático, que já está em vigor no Campeonato Brasileiro desde a 20ª rodada. Nove das 10 regras de arbitragem aprovadas pelos clubes na última segunda, 10, também devem entrar em prática nesta etapa do torneio.

SAIBA TUDO SOBRE O SORTEIO DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

- DATA: 11/08/2026 (terça-feira)

- HORÁRIO: 11h (de Brasília)

- LOCAL: Sede da CBF, no Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR AO SORTEIO DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL AO VIVO

- SporTV (TV fechada)

- CBF TV (YouTube)

CLUBES CLASSIFICADOS ÀS QUARTAS DA COPA DO BRASIL

- Atlético-MG

- Cruzeiro

- Grêmio

- Internacional

- Palmeiras

- Santos

- Vasco

- Vitória