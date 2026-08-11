CORREÇÃO: Copa do Brasil: quartas de final terá Palmeiras x Santos, Gre-Nal e clássico mineiro

A nota enviada anteriormente tinha um erro no segundo parágrafo. Os mandos de campo estavam invertidos. Segue versão corrigida.

A CBF definiu, em sorteio realizado na manhã desta terça-feira, 11, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, com três clássicos. O Palmeiras enfrenta o Santos, enquanto Grêmio e Inter protagonizam um Gre-Nal, e Atlético-MG e Cruzeiro fazem nova edição do clássico mineiro. Vasco e Vitória se enfrentam no embate de menor rivalidade.

Conforme definido também por sorteio, Grêmio, Atlético-MG, Vitória e Santos decidem em casa. Nas semifinais, o vencedor do Gre-Nal enfrenta o sobrevivente dos confrontos em Minais Gerais. A outra semi será entre o clube que vencer o Clássico da Saudade e aquele que levar a melhor em Vitória x Vasco.

Os jogos que definirão as vagas na próxima fase do torneio estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro. As datas definitivas serão divulgadas posteriormente.

Uma novidade nas quartas será a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático, que já está em vigor no Campeonato Brasileiro desde a 20ª rodada. Nove das 10 regras de arbitragem aprovadas pelos clubes na última segunda, 10, também devem entrar em prática nesta etapa do torneio.

VEJA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL:

- Internacional x Grêmio

- Cruzeiro x Atlético-MG

- Palmeiras x Santos

- Vasco x Vitória

- *Os times à direita decidem em casa.