Federer deixa lista de bilionários após queda das ações de empresa de material esportivo

Roger Federer saiu de ranking de bilionários da Forbes nesta terça-feira, 11, por conta da queda das ações da empresa On Holding em 19%. O ex-tenista suíço, maior campeão de Wimbledon na Era Aberta, é acionista da companhia de material esportivo desde 2019.

Ao todo, Federer perdeu US$ 52 milhões (cerca de R$ 266,6 milhões na cotação atual) de patrimônio. Ele havia entrado para a lista de celebridades bilionárias (em dólares) no mês de março, ao lado de nomes como o da cantora Beyoncé e o do diretor de cinema James Cameron.

Agora, Roger Federer acumula US$ 952,4 milhões (R$ 4,8 bilhões). Dentro de quadra, o suíço ultrapassou a marca de US$ 134 milhões em premiações pelos 111 títulos conquistados ao longo de sua carreira.

Fundada em 2010, a On está presente no mercado do tênis e patrocina, por exemplo, o brasileiro João Fonseca, o norte-americano Ben Shelton e a polonesa Iga Swiatek.