Quem avança pra semifinal?

É hora de conhecer os semifinalistas da Copa Rio. Após uma rodada equilibrada de ida, os jogos de volta decidem hoje quem avança para a próxima fase.

O Madureira só precisa do empate com a Portuguesa, às 14h45, em Conselheiro Galvão, para garantir a classificação. Na ida, o Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0.

No mesmo horário, o Sampaio Corrêa recebe o São Gonçalo no Lourivaldão. Após um empate 0 a 0 na ida, quem vencer avança no torneio. Em caso de outro empate, a decisão será nos pênaltis.

No Laranjão, o Nova Iguaçu também joga pelo empate para carimbar a vaga nas semis. Depois de vencer o Olaria por 1 a 0 no confronto de ida, o Orgulho da Baixada entra em campo às 14h45.

Boavista e Maricá se enfrentam em Bacaxá, às 16h. Para avançar à semifinal, o Verdão de Saquarema precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para superar a derrota por 1 a 0 na primeira partida.