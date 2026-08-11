CBF define cronograma das quartas da Copa do Brasil: saiba datas, horários e onde assistir

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira, 11, os detalhes dos duelos válidos pela fase de quartas de final da Copa do Brasil.

Os primeiros clubes a entrar em campo serão Cruzeiro e Atlético-MG, que se enfrentam no dia 25 de agosto, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Na sequência, o Vasco recebe o Vitória no dia 26, às 21h30, em São Januário. Na mesma data e horário, Palmeiras e Santos fazem o clássico paulista no Nubank Parque.

Por fim, Grêmio e Internacional medem forças dia 27, às 20h, no Beira-Rio, em confronto que terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Vídeo.

CONHEÇA O CRONOGRAMA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL (HORÁRIOS DE BRASÍLIA):

Partidas de ida

25/8 - Cruzeiro x Atlético-MG - 21h - Mineirão - SporTV e Première

26/8 - Vasco x Vitória - 21h30 - São Januário - TV Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Première

26/8 - Palmeiras x Santos - 26/08 - 21h30 - Nubank Parque - TV Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Premiere

27/8 - Internacional x Grêmio - 20h - Beira-Rio - Amazon Prime Vídeo

Partidas de volta

1/9 - Atlético-MG x Cruzeiro - 21h - Arena MRV - SporTV e Première

2/9 - Vitória x Vasco - 21h30 - Barradão - TV Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Première

2/9 - Santos x Palmeiras - 21h30 - Vila Belmiro - TV Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Première

3/9 - Grêmio x Internacional - 20h - Arena do Grêmio - Amazon Prime Video