CRB bate Avaí na conclusão da 21ª rodada e encosta no G-6 da Série B

O CRB foi mais eficiente e segue em alta na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, na Ressacada, em Florianópolis, levou a melhor sobre o Avaí na conclusão da 21ª rodada pelo placar mínimo, com gol de Bressan.

Com o resultado positivo, os alagoanos encostam no G-6, ficando na 7ª posição e somando 32 pontos. Os catarinenses, por sua vez, seguem em má fase, estacionado na 18ª colocação e nos 20 pontos ganhos.

O duelo, por envolver disputas opostas na tabela, começou bastante equilibrado. Ainda assim, o Avaí fez valer o fator casa e teve a primeira chance: Jean Lucas se livrou da marcação e chutou de longe na trave. Em seguida, foi a vez de Wallison tentar, mas parou em Vítor Caetano.

A pressão continuou favorável aos donos da casa, que assustaram em chute de Felipe Vizeu. O CRB, apesar de dominado, foi eficiente na sua primeira chegada: após levantamento na área, a bola sobrou para Thiaguinho, que bateu sem força; atento, Bressan desviou ao fundo da rede, aos 33 minutos. Mesmo os times tentando, a diferença seguiu mínima ao intervalo.

Na volta para a etapa final, o Avaí teve duas mudanças para dar novo panorama, enquanto o CRB teve a manutenção da base inicial. Assim, saiu a primeira grande oportunidade: Daniel Penha cobrou escanteio e Wallison cabeceou, porém Kevin afastou em cima da linha. A resposta veio em tentativa de Mikael, que tirou tinta da trave.

Os catarinenses voltaram a atacar em arremate de Thayllon, contudo Vítor Caetano salvou. Com isso, o jogo ficou muito truncado e pouco criativo, gerando substituições nas duas equipes, cada uma tendo o seu intuito, entretanto o placar não sofreu novas alterações até o fim, pois o goleiro dos alagoanos impediu ao fazer mais intervenções.

Os times voltam a campo, pela 22ª rodada da Série B, no próximo domingo. O CRB encara o Novorizontino, no estádio Rei Pelé, às 18h30, enquanto o Avaí visita o Operário-PR, no Germano Krüger, às 11h.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 1 CRB

AVAÍ - Bruno Ferreira; Wallison, Reynaldo, Jefferson e DG (William); Zé Ricardo, Luiz Henrique (Hyan), Daniel Penha e Jean Lucas (Léo Chú); Thayllon e Felipe Vizeu. Técnico: Allan Aal.

CRB - Vítor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Chrystopher (Patrick De Lucca), Pedro Castro (Luizão) e Danielzinho (Geovane); Thiaguinho (Guilherme Pato), Mikael (João Neto) e Dadá Belmonte. Técnico: Fábio Matias.

GOL - Bressan, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wallison (AVA); Bressan (CRB).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 82.208,00.

PÚBLICO - 4.022 torcedores (3.572 pagantes).

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).