Dorival aponta atuação 'confiável' do São Paulo em La Paz e confia na classificação no MorumBis

O empate por 1 a 1 conquistado pelo São Paulo diante do Bolívar, nesta terça-feira, em La Paz, na Bolívia, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, deixou o técnico Dorival Júnior satisfeito e otimista.

"Jogamos uma partida confiável. No primeiro tempo cumprimos tudo que havíamos programado, com marcação eficiente, gatilhos de pressão...no segundo tempo um pouco diferente, as dificuldades aumentaram, mas a equipe teve tranquilidade e trabalhou bem a bola de um lado para outro", disse Dorival em entrevista coletiva.

O treinador são-paulino lembrou da dificuldade em atuar na altitude de 3,6 mil metros de La Paz. "Aqui sempre é muito difícil. O jogo fica desleal porque uma equipe está acostumada com a situação, mas em São Paulo poderemos buscar o nosso melhor resultado. A decisão fica para o Morumbi, mas sabemos que estaremos enfrentando um adversário bem complicado, que eliminou o Grêmio em Porto Alegre. Para isso, precisamos nos preparar para um jogo muito difícil, mas espero ter nossa torcida ao nosso lado para fazer o melhor jogo possível."

Dorival festejou a possibilidade de poder contar com quase todo o elenco e, desta forma, ter mais opções para arrumar a equipe. "Conseguimos trazer praticamente todo o nosso grupo e isso encorpa mais e proporciona mexer mais as peças. Os resultados não estão aparecendo, mas estamos caminhando para que consigamos para ter uma regularidade dentro das competições."

Antes de enfrentar o Bolívar no jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, O São Paulo vai encarar, no sábado, às 21 horas, também em seu campo, o Coritiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.