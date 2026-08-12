Arboleda desabafa sobre sumiço do São Paulo e revela desejo: 'Ter o amor da torcida de novo'

O São Paulo ficou no empate por 1 a 1 com o Bolívar nesta quarta-feira no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Autor do gol do time paulista, Robert Arboleda falou sobre o período que ficou 30 dias sumido da equipe sem prévio aviso.

"No momento eu não pensei em nada. Foi um momento que realmente estava passando por depressão. Só pensei em fugir, em sair. Meu problema realmente era pessoal, não era com diretoria, com comissão técnica, e eu quero que isso fique claro", disse o equatoriano de 34 anos.

"Acho que isso de reconquistar a torcida vai ser aos poucos. Eu sei que a torcida ainda tá muito brava comigo, tá chateada por tudo que aconteceu. Mais uma vez eu peço desculpas. Agora estou focado em trabalhar junto com os meus companheiros e conquistar o amor da torcida de novo", completou.

Arboleda ainda fez questão de agradecer ao clube do Morumbi pelo suporte dado a ele em seu retorno aos gramados. "Nada contra o treinador que estava naquele momento, nada contra meus companheiros, eu amo todos eles. E quero agradecer pela nova oportunidade, ao Dorival, que é um paizão para mim... também quero agradecer ao clube pelo apoio, pelo profissional que está comigo todo dia."

O ocorrido aconteceu entre os meses de abril e maio deste ano. Ele voltou aos treinos do São Paulo no final de junho, após ser perdoado pela diretoria e pelo técnico Dorival Júnior.

Agora, a equipe paulista entra em campo novamente no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando encara o Coritiba. O confronto pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no MorumBis.