Cruzeiro e Flamengo iniciam oitavas da Copa Libertadores com Mineirão lotado

Duas grandes forças atuais do futebol brasileiro, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. De um lado, o time mineiro chega embalado após duas vitórias consecutivas diante de sua torcida. Do outro, o atual campeão continental tenta abrir vantagem de olho no título. Todos os ingressos foram vendidos e a expectativa é para um público superior a 60 mil torcedores.

O Cruzeiro chega em alta sob o comando de Artur Jorge. Venceu a Chapecoense por 2 a 0 e garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, antes de bater o Mirassol por 3 a 1 pelo Brasileirão. Estes resultados elevaram a confiança do grupo, aumentando a expectativa para o primeiro compromisso no mata-mata.

O Flamengo também entra neste confronto depois de um resultado importante: bateu o Vitória por 2 a 0 no Maracanã, assegurando respaldo ao técnico Leonardo Jardim após dois empates consecutivos. O elenco agora tenta aproveitar o embalo para abrir vantagem fora de casa e levar uma vantagem para a partida de volta.

O segundo e decisivo confronto está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Em caso de empate no saldo de gols agregado, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

O time mineiro volta a campo com seus titulares após bater o Mirassol com uma formação mista. No entanto, tem desfalques importantes. O lateral-direito Fagner e o volante Lucas Romero estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. William deve preencher a lacuna no setor defensivo, enquanto Gerson e Matheus Henrique devem formar a dupla de volantes, com Matheus Pereira completando o meio-campo.

O atacante Wesley deve ganhar uma oportunidade após balançar as redes em sua estreia com a camisa cruzeirense, formando o trio ofensivo com Keny Arroyo e com Kaio Jorge, artilheiro do time na temporada, com 15 gols. Bruno Rodrigues também é opção no ataque, mas não vive boa fase e corre por fora na disputa por vaga. Marquinhos, recuperado de um quadro febril, pode aumentar as opções no banco de reservas.

O técnico Artur Jorge avaliou o bom momento do Cruzeiro e destacou que o objetivo do grupo é seguir evoluindo de olho nos próximos compromissos da temporada.

"Nós temos sempre expectativa de fazer bom trabalho, crescimento constante e, portanto, tentamos adicionar o melhor. Falta muito caminho ainda pela frente em qualquer das três competições. É um caminho de continuidade. Uma equipe que ganha é sempre mais capaz. Porque vai ganhando, vai se tornando preparada. Estou satisfeito naturalmente. Tenho um longo caminho a percorrer, mas precisamos continuar", comentou.

No time carioca, o atacante Gonzalo Plata vive a expectativa de voltar ao time titular. O equatoriano está recuperado de uma tendinite no joelho direito e disputa a vaga com Carrascal, escolhido nos últimos jogos.

Com exceção desta possível mudança, Leonardo Jardim deve repetir a escalação utilizada no triunfo sobre o Vitória. O lateral-esquerdo Alex Sandro era cotado para voltar, mas não viajou com o restante do grupo por conta de dores na panturrilha direita, abrindo espaço para Ayrton Lucas permanecer no time. Alvo de críticas da torcida, ele foi elogiado pelo técnico.

"Fechei o vestiário e dei parabéns para o Ayrton Lucas pela atuação contra o Vitória, pois fez um grande jogo. Ele tem qualidades para fazer um futebol de alto nível, já que é rápido e bom tecnicamente, tem bom jogo aéreo. É um jogador com condições de fazer grandes partidas. Essa versão dele pode nos ajudar muito a atingir os nossos objetivos", acredita o comandante.

O zagueiro Vitão, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e o atacante Everton Cebolinha, gripado, estão de fora. O também atacante Luiz Araújo está recuperado de um problema no joelho esquerdo, mas a comissão técnica não o relacionou e adota cautela com a situação para evitar um problema mais grave.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X FLAMENGO

CRUZEIRO - Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge e Wesley. Técnico: Artur Jorge.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Carrascal), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Yael Falcón Pérez (ARG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).