Red Bull Bragantino e Atlético-MG abrem duelo brasileiro por vaga nas quartas da Sul-Americana

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto coloca dois clubes brasileiros frente a frente por uma vaga nas quartas.
O Bragantino chegou a esta fase depois de eliminar o Sporting Cristal-PER nos playoffs. Já o Atlético-MG avançou diretamente por ter terminado a fase de grupos na liderança. O jogo de volta que definirá o classificado acontecerá na quarta-feira (19), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
No Campeonato Brasileiro, os dois também fazem campanhas próximas. O Bragantino é o oitavo colocado, enquanto o Atlético-MG aparece em 11º, com apenas dois pontos separando as equipes: 31 a 29.
Para a partida, o Atlético terá o retorno de Renan Lodi. O lateral-esquerdo cumpriu suspensão no fim de semana e volta a ficar à disposição. Thiago Borbas, por outro lado, não poderá jogar contra o Bragantino por causa de uma cláusula contratual. O Atlético teria de pagar uma multa para utilizá-lo, o que não acontecerá.
Léo Duarte, Gustavo Scarpa e Patrick continuam fora por problemas físicos. Patrick já voltou aos trabalhos no campo, mas ainda não foi liberado para jogar.
No Bragantino, o zagueiro Gustavo Marques e o meia Bruninho foram liberados pelo departamento médico e podem ser relacionados. O atacante Herrera também voltou aos treinos depois de viajar à Argentina para acompanhar o nascimento do filho. Vanderlan, Cauê e Davi Gomes seguem fora. Fernando também é dúvida depois de não treinar nesta segunda-feira por causa de uma amidalite.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).
HORÁRIO - 19h.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).