Palmeiras reencontra Cerro Porteño com trio paraguaio como arma por vaga na Libertadores

Palmeiras x Cerro Porteño é o jogo internacional mais vezes disputado na história da Libertadores e um duelo especial para três paraguaios do time paulista. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez, o meia-atacante Maurício e o atacante Ramón Sosa. O trio jogou a última Copa do Mundo pelo Paraguai e são peças importantes da equipe alviverde, que duela nesta quarta com o rival do Paraguai, pelas oitavas de final da competição continental. A bola rola às 19h no Nubank Parque.

Os três são armas do Palmeiras para se classificar às quartas de final do torneio em que busca o quarto titulo. Ídolo do clube paulista, Gómez é conhecido como 'El Capitán' e tem um grande respeito no futebol paraguaio desde os tempos de Libertad, um dos rivais do Cerro.

Sosa, atacante de 26 anos, pouco jogou na Copa por causa de uma lesão. No Palmeiras, tornou-se titular e balançou as redes duas vezes nas últimas cinco partidas.

Maurício se naturalizou paraguaio no começo do ano e ganhou os holofotes da imprensa e dos torcedores, que se encantaram com o jogador palmeirense. Desde o retorno do Mundial, o meia-atacante melhorou seu desempenho e tem sido protagonista. Na Copa, balançou a rede na derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos. Foi o primeiro gol da seleção sul-americana na competição.

A dupla participou de oito dos 13 gols do Palmeiras desde a volta dos campeonatos. Mauricio marcou quatro vezes, enquanto Sosa fez dois e deu duas assistências, "Maurício e o Sosa têm sido espetaculares", exclamou o técnico Abel Ferreira em entrevista recente. "Gostamos de um jogador de apoio e profundidade na equipe. O campeonato é longo, muitas competições, preciso de todos e todos mostram no dia a dia."

Os três são considerados titulares. Sosa, no entanto, deve dar lugar a Flaco López, que passou a ser reserva desde que voltou da Copa. É esperado que o atacante argentino, principal jogador do time na temporada, retome seu lugar entre os 11. Gómez foi ausência nas últimas partidas devido a uma lesão muscular. Ele se recuperou, participou dos últimos treinos e deve estar em campo.

O zagueiro Bruno Fuchs, em transição física, o lateral-direito Khellven e o atacante Paulinho, ambos em tratamento de lesões na coxa direita, são os desfalques.

Foram 18 partidas entre Palmeiras e Cerro, com retrospecto favorável ao time brasileiro: 10 vitórias, cinco empates e três derrotas. Trata-se do terceiro confronto entre as equipes no mata-mata da Libertadores. Nos outros dois, oitavas de final de 2018 e 2022, o time alviverde se classificou.

UM SONHO POSSÍVEL

O Cerro Porteño joga na capital paulista confiante que superar o Palmeiras não é um desafio impossível, visto que sabe como é ganhar do rival fora de casa. Na primeira fase, os paraguaios derrotaram a equipe de Abel Ferreira por 1 a 0 no Nubank Parque.

O ex-vascaíno Pablo Vegetti fez o gol daquele triunfo, e também outros dois na primeira fase. O centroavante argentino é o destaque da equipe comandada por Ariel Holan, elogiado por montar um time forte defensivamente, tanto que levou apenas dois gols em seis partidas no torneio.

O Cerro busca derrubar o favorito Palmeiras para seguir sonhando com a conquista inédita. São seis semifinais e o desejo de chegar à primeira decisão de sua história.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Gómez, Barboza e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Marlon Freitas e Piquerez; Arias, Mauricio e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

CERRO PORTEÑO - Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Chaparro; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres e Vegetti. Técnico: Ariel Holan.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).