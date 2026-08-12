Barcelona abre o cofre por Rodri e aumenta proposta para tirar jogador do Manchester City

Eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, o meio-campista Rodri se tornou uma obsessão para os dirigentes do Barcelona. De acordo com informações do jornal The Times, após ter a primeira oferta recusada pelo Manchester City, o clube catalão intensificou suas ações para ter o atleta e aumentou a oferta oferecendo pouco mais de 51 milhões de libras (pouco mais de R$ 355 milhões) para tirar o craque do Manchester City.





Na primeira rodada de conversas entre as duas diretorias, que ocorreu na semana passada, a equipe inglesa recusou a oferta inicial, que estava em torno de 38,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 266 milhões).





Na proposta atual, além do valor oferecido, o City ainda teria direito a um bônus. Aos 30 anos, e recuperado de uma grave lesão no joelho, o meio-campista ficou ainda mais valorizado no mercado por suas atuações na campanha vitoriosa da Espanha no mundial de seleções realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.





A diretoria estuda oferecer um contrato de quatro anos para o jogador, que tem vínculo com o Manchester City até junho de 2027. Se a transação for confirmada, Rodri vai se juntar a Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferrán Torres e Cubarsi, seus companheiros na seleção espanhola que brilhou na Copa do Mundo.





Ainda de acordo com o periódico, o Barcelona tem pressa em fechar a transação para que Rodri possa se integrar o mais rápido possível ao elenco já visando o início da temporada europeia. O elenco do clube catalão treinará em dois turnos hoje e amanhã. No domingo, o time comandado pelo treinador alemão Hansi Flick disputará mais um amistoso de pré-temporada: enfrentará o Basel na Suíça .