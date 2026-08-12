BTG tem acordo encaminhado para assumir operação do Nubank Parque, estádio do Palmeiras

O estádio do Palmeiras trocou de nome recentemente e está perto de ter um novo gestor. O banco BTG Pactual tem acordo encaminhado para assumir a operação do Nubank Parque até 2044, ano em que vence o contrato da WTorre com o clube.

As conversas estão avançadas, mas o acordo ainda não foi concluído, como informou primeiramente o portal Nosso Palestra. O BTG vai compartilhar a gestão com a WTorre, que deve ter uma participação minoritária nessa sociedade. Procurados pela reportagem, o banco e a construtora não comentaram.

Em abril, a WTorre vendeu os naming rights para o Nubank, que rebatizou o Allianz Parque de Nubank Parque. Esse processo foi aprovado pelo BTG, que já vislumbrava assumir a gestão da arena.

Em 2024, a Enforce, gestora de créditos do grupo BTG, comprou a dívida que a WTorre tinha com o Banco do Brasil, avaliada em cerca de R$ 650 milhões. O valor é referente à construção do estádio, inaugurado em 2024.

O Palmeiras não participa dessa negociação, já que tem contrato de direito de superfície com a WTorre para a construtora administrar o estádio até 2044. Depois disso, o clube assume a operação ou pode procurar um novo gestor.

O iminente acordo não mexe nos repasses referentes às receitas geradas com o estádio a que tem direito o Palmeiras. Nos primeiros cinco anos de contrato, o clube recebeu 5% do montante e o percentual chegou a cerca de 15% a partir de novembro de 2024.