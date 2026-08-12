Rei dos triplos-duplos, Westbrook anuncia adeus na NBA em vídeo narrado por Michael B. Jordan

Russell Westbrook é mais uma lenda a anunciar a despedida da NBA. Nesta quarta-feira, o jogador de 37 anos revelou sua aposentadoria após 18 temporadas. Em vídeo divulgado nas redes sociais com narração do ator Michael B. Jordan, o dono de 209 triplos-duplos decretou o fim da carreira no Sacramento Kings.

"Às vezes, você nem sabe quando já assistiu ao final. Você tinha de estar lá. E agora acabou", é o anúncio da aposentadoria do armador, no vídeo com voz de Michael B. Jordan e que mostra sua história na NBA com jogadas e passagens por diversos clubes.

O recorde de triplos-duplos deve ser superado ainda na atual temporada, já que o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, já obteve a marca em 198 ocasiões. Mas nada apaga a brilhante carreira de Westbrook, escolhido para o All-Star Games da NBA em nove ocasiões, sendo o MVP em duas oportunidades, sempre com números marcantes.

Com incríveis médias de dois dígitos em pontos e assistências em cinco de seis temporadas no começo da carreira, o armador se aposenta sem o tão buscado anel da NBA, na qual foi o MVP da edição de 2017. Mas se orgulha do ouro olímpico com os Estados Unidos em Londres-2012, além do título no Mundial de 2010.

Na NBA desde 2008, quando foi draftado pelo extinto Seattle Supersonics, clube onde atuou por 796 vezes e anotou impressionantes 18.371 pontos, Westbrook ainda defendeu Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets e o Sacramento, onde jogou somente na última temporada.