Jogadores do Palmeiras lamentam tropeço, mas confiam em vaga no Paraguai: 'Sabemos o que fazer'

Com cara de poucos amigos e sem esconder a frustração, os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Nubank Parque lamentando ceder o empate por 1 a 1 ao Cerro Porteño já nos acréscimos da etapa final. Apesar do decepcionante resultado, uma igualdade com sabor de derrota, mostraram confiança em classificação no Paraguai, daqui uma semana.

"A gente sabe o que tem de fazer (na volta), as obrigações, mas fizemos um grande jogo, tentamos até o fim e fomos protagonistas, como tem de ser. É futebol, tem o jogo na casa deles e vamos da mesma forma, tentar dominar para buscar a vitória e seguir em busca desse título", afirmou o goleador Flaco Lopez, confiante em vaga e satisfeito com a apresentação.

O autor do gol alviverde, apesar de confiante, não esconde que o adversário merece respeito e tem um bom grupo. "É uma equipe boa, que se defende muito bem, um time inteligente, com treinador ganhador como o nosso. Eles também jogam, têm muita garra, a gente deu a vida e levou um gol que não estava nos nossos planos. Vamos jogar de protagonista novamente lá, corrigir o que errou hoje e com apoio da torcida buscar o resultado e a classificação", disse.

O grupo, mesmo abatido, estava na mesma sintonia do argentino. "Com certeza (é um empate com sabor de derrota), viemos em busca da vitória, que era a nossa meta em um jogo muito duro, no qual tivemos a expulsão e ficamos com uma a menos. Agora é continuar trabalhando e buscar classificação lá na casa deles", afirmou Vitor Roque, em situação inédita nos últimos anos, nos quais o Palmeiras sempre decidiu em casa pelas belas campanhas.

"Um pouco complicado (essa situação), não fomos capazes de realizar uma boa campanha para decidir em casa e temos de trabalhar com humildade para buscar o resultado fora", repetiu o centroavante.

Na próxima quarta-feira, Palmeiras e Cerro Porteño se encaram pela quarta vez no ano, todas nesta edição da Libertadores, e o alviverde tentará o primeiro triunfo - somou dois empates e um revés.

"Libertadores é sempre difícil, um jogo mais truncado, mais físico, mas no meu ver a gente conseguiu competir bem, saiu na frente e acabamos tomando o gol no final. Temos mais 90 minutos, é corrigir os erros para fazer um grande jogo lá e buscar o objetivo que é a classificação", destacou Marllon Freitas.

O volante não mostrou preocupação com o retrospecto contra no ano. "Acho que são detalhes, de três jogos dois foram empates e uma derrota. Lá, no primeiro turno (da fase de grupos) a gente fez um grande jogo, tivemos chances como hoje. Temos de corrigir o detalhe para voltar a vencer que é o mais importante."

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