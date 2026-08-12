Luis Roberto é homenageado pela Globo em retorno às transmissões: 'Ninguém soltou a minha mão'

O narrador Luis Roberto voltou para as transmissões nesta quarta-feira, 12, no duelo entre Cruzeiro e Flamengo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Antes do início da partida, ele falou sobre seu retorno e foi homenageado pela TV Globo.

"Depois de quatro meses, de um tratamento tenso, intenso, eu tenho a chance de recomeçar. Gratidão a todos que estiveram do meu lado, ninguém soltou a minha mão. E hoje tô aqui, para entregar o meu melhor, para entregar a minha emoção", falou o narrador em participação no Jornal Nacional.

Luis Roberto estava afastado do trabalho na emissora para tratar uma neoplasia na região cervical. Ele foi diagnosticado com o problema em abril, durante a realização de exames de rotina, situação que o deixou fora, inclusive, da cobertura da Copa do Mundo.

Comentaristas da partida da Libertadores, Ana Thaís Mattos e o ex-jogador Caio também prestaram homenagem a Luis Roberto. A jornalista mandou um "com fé no pé", seu bordão nas partidas, e escutou um emocionante "com fé na vida." Caio ainda deu um beijo no narrador celebrando seu retorno.