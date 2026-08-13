Abel diz que Palmeiras fez 'belíssimo' jogo e apoia Carlos Miguel: 'Ganhamos e perdemos todos'

Abel Ferreira considerou que o Palmeiras fez um "belíssimo" jogo diante do Cerro Porteño no Nubank Parque e atribuiu o empate por 1 a 1, com falha do goleiro Carlos Miguel, à falta de eficácia dos atacantes.

"Fizemos um jogo com volume, com pouca oportunidade, e com pouca eficácia", resumiu o treinador. "O futebol é isso. Tem que ser eficaz. Se só faz um gol quando tem seis ou sete oportunidades, temos que nos queixar da nossa falta de eficácia", acrescentou.

Ele apoiou Carlos Miguel, que cometeu sua terceira falha nos últimos sete jogos. O goleiro viu a bola passar por debaixo dele e permitiu o gol que definiu o empate do Cerro Porteño no acréscimo.

"Nosso goleiro sabe que pode fazer melhor naquela ação", reconheceu o treinador português. "Quando ganhamos ganhamos todos, quando perdemos perdemos todos. Quando existe uma infelicidade, estamos todos juntos."

O português enxergou diferenças claras na postura e na performance do Palmeiras nos dois últimos jogos. Contra o Inter, com o qual também empatou, mas sem gols, ele reconheceu péssimo desempenho. Diante do Cerro, o problema, ele repetiu, foi mesmo a ineficiência.

"Tem sido difícil jogar e marcar em casa? Sim, por incapacidade nossa ou por ineficácia. Contra o Inter, aceito todas as críticas. Hoje, não. O futebol é isso: eficácia. É uma eliminatória, em aberto", avaliou. "Tínhamos todas as condições para ganhar, mesmo com um a menos. Não deveríamos ter sofrido aquele gol."

Embora seja ruim a fase, com dois empates seguidos em casa e evidentes dificuldades para ganhar como mandante, o Palmeiras lidera o Brasileirão e está vivo na Copa do Brasil e na Libertadores. "Estamos em todas as competições e não vou abrir mão de nenhuma", enfatizou Abel.

Vitória por qualquer placar garante a classificação ao Palmeiras no Paraguai. Novo empate força penalidades. O duelo que definirá quem avança às quartas de final está marcado para dia 19, quarta-feira que vem, no estádio La Nueva Olla, em Assunção.