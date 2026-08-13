Botafogo desafia a altitude de Cusco diante do Cianciano pelas oitavas da Sul-Americana

O Botafogo vira a chave e foca na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira terá um desafio especial pela frente, quando encara o Cienciano, às 21h30, no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru. Este jogo é válido pela ida das oitavas de final, e promete testar o desempenho dos brasileiros em condições adversas da altitude. A decisão da vaga nas quartas de final acontecerá na próxima quinta-feira (20), às 21h30, no Engenhão, no Rio.

Um dos maiores obstáculos do Botafogo será superar a altitude da cidade de Cusco, que beira os 3.400 metros. O Garcilaso de la Vega, palco da partida, é o oitavo estádio mais alto do mundo e costuma impor dificuldades aos visitantes, especialmente pelo desgaste físico provocado pelo ar rarefeito. O time carioca está invicto desde a retomada do calendário nacional após a pausa para a Copa do Mundo, com duas vitórias e dois empates. Em seu compromisso mais recente, ficou no empate por 1 a 1 com o Fluminense, pelo Brasileirão.

O atacante Matheus Martins pode ganhar uma oportunidade entre os titulares. Reserva no clássico, ele é cotado para começar jogando após Lucas Villalba e Kauan Toledo deixarem a desejar no clássico. Um dos dois vai para a reserva.

A comissão técnica conta com reforços importantes. O volante Huguinho está de volta depois de cumprir suspensão, enquanto o atacante Júnior Santos voltou a treinar após se recuperar de uma fissura no pé direito.

Os dois devem aumentar as opções de Franclim Carvalho no banco de reservas, assim como o meia Santiago Rodríguez, que viajou com o restante do elenco para o Peru após não ser relacionado diante do Fluminense. Com exceção da possível mudança no ataque, o time deve manter a base utilizada em sua última partida. O zagueiro Kaio Pantaleão e o volante Allan, machucados, seguem de fora.

O Cienciano garantiu sua vaga nas oitavas de final após uma virada de destaque nos playoffs. Após perder por 2 a 0 para o Lanús fora de casa, aproveitou o peso de jogar com a altitude de Cusco a seu favor e goleou o seu adversário por 4 a 0 para seguir no torneio continental.

Entre os seus destaques estão o meia Alejandro Hohberg e o atacante Carlos Garcez, que balançaram as redes (dois gols cada) na heroica classificação às oitavas.

FICHA TÉCNICA

CIENCIANO X BOTAFOGO

CIENCIANO - Italo Espinoza; Carlos Cabello, Rotceh Aguilar, Kevin Becerra e Alonso Yovera; Gerson Barreto, Santiago Arias e Alejandro Hohberg; Cristian Souza, Carlos Garces e Matías Succar. Técnico: Horacio Melgarejo.

BOTAFOGO - Warleson; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Álvaro Montoro; Lucas Villalba (Kauan Toledo), Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

ÁRBITRO - Augusto Aragon (EQU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER).