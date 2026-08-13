Vasco pega o Olimpia em São Januário para abrir vantagem nas oitavas da Sul-Americana

O Vasco volta a campo pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h, para iniciar mais uma batalha em busca do título continental. O clube carioca recebe o Olimpia-PAR, em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final, com o objetivo de aproveitar o apoio de sua torcida para construir uma boa vantagem antes da decisão no Paraguai. O duelo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, às 19h, no Defensores del Chaco, em Assunção.

O momento vivido pelo Vasco é de evolução sob o comando do técnico Pedro Emanuel, invicto há seis partidas, com quatro empates e duas vitórias. Em seu compromisso mais recente, ficou no 0 a 0 com o Bahia, em Salvador, pelo Brasileirão.

Os dois times, inclusive, já se enfrentaram na fase de grupos da Sul-Americana. Na ocasião, o time cruzmaltino levou a melhor em São Januário, vencendo por 3 a 0, mas os paraguaios deram o troco no Defensores del Chaco e venceram por 3 a 1.

O Olimpia terminou na liderança do Grupo G, com 13 pontos, enquanto o Vasco ficou em segundo, com dez, e precisou superar o Independiente Medellín nos playoffs para avançar às oitavas de final.

O técnico Pedro Emanuel tem problemas para montar o setor ofensivo vascaíno. Os atacantes Bremer e Andrés Gómez estão lesionados e são desfalques confirmados. Cláudio Spinelli deve ser escalado como homem de referência do ataque, enquanto Nuno Moreira, de volta após cumprir suspensão diante do Bahia, é o favorito para assumir a vaga do colombiano.

O zagueiro Carlos Cuesta, que se recupera de dores no pé esquerdo, também não deve estar à disposição da comissão técnica. Alan Saldivia, que vem sofrendo críticas da torcida pelas atuações aquém das expectativas, desponta como o favorito para preencher a lacuna e formar a dupla de zaga titular com Robert Renan.

Pedro Emanuel analisou o momento do time e rasgou elogios ao elenco, destacando que o grupo está motivado em dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro e nos próximos compromissos da temporada.

"Não estamos num momento fácil neste campeonato, temos que demonstrar mais pela grandeza que temos. Com esta qualidade no trabalho com e sem bola, os resultados vão aparecer naturalmente. Quero ressaltar o fato desse compromisso em campo. Esse grupo mostra muito caráter, ambição e vontade de reverter as coisas no campeonato", disse o treinador.

O Olimpia atravessa momento complicado na temporada. O time comandado por Pablo Sánchez perdeu três dos últimos quatro jogos que disputou e em seu compromisso mais recente, amargou um revés por 2 a 1 para o 2 de Mayo, em partida válida pelo Campeonato Paraguaio.

A comissão técnica optou por preservar alguns dos seus titulares na última rodada do torneio nacional. Entre os seus principais nomes estão o lateral-direito Raúl Cáceres, conhecido no futebol brasileiro por ter vestido as cores de Vitória, Cruzeiro e do próprio Vasco, o meia Rubén Lezcano, ex-Fluminense, e o atacante Braian Romero, que já teve passagem apagada pelo Internacional.

FICHA TÉCNICA

VASCO X OLÍMPIA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Tchê Tchê, Jair e Thiago Mendes; Adson, Cláudio Spinelli e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel.

OLIMPIA - Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro, Eduardo Delmás, Richard Ortiz, Mateo Gamarra e Rubén Lezcano; Romeo Benítez e Braian Romero. Técnico: Pablo Sánchez.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - São Januário, em Rio de Janeiro (RJ).