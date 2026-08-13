Corinthians enfrenta Rosario de Di Maria após desistir de Memphis em semana caótica

Quando Memphis Depay desembarcou em São Paulo há pouco mais de uma semana, havia a expectativa de que ele fizesse contra o Rosário Central, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores, seu primeiro jogo pelo Corinthians após a Copa do Mundo. Chegou o dia da partida, marcada para as 21h30 desta quinta-feira, e o holandês não estará em campo no Estádio Gigante de Arroyito, assim como em todos os outros jogos do clube, afinal o presidente Osmar Stábile desistiu da renovação de contrato.

Agora, o Corinthians tem uma dívida de R$ 77 milhões para quitar e deve ser processado pelo jogador, situação que inevitavelmente afeta o restante do elenco. A notícia da saída de Memphis trouxe mais um elemento de preocupação aos jogadores, que receberam os salários de julho com atraso e ainda esperam pagamentos referentes a direitos de imagem e à premiação pela vaga nas oitavas do torneio continental.

"Infelizmente, não poderemos ter o Memphis conosco", lamentou o meia Rodrigo Garro em coletiva de imprensa na véspera da partida, já em Rosario. "É uma situação difícil, que a gente não controla, mas o futebol é assim. As coisas acontecem, nós como grupo, nós como líderes temos de blindar o elenco de coisas como essas. A prioridade tem de ser o jogo."

Sem Memphis, os torcedores corintianos não terão mais chances de ver a combinação ofensiva que os chamavam de "trio GYM", formado pelo holandês, Garro e Yuri Alberto. No jogo desta quinta, só o argentino estará em campo. Yuri ainda se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na parte posterior da coxa direita, sofrida em duelo com o Athletico-PR, no dia 31 de julho.

Sem os dois protagonistas que foram decisivos nos títulos do Paulistão e da Copa do Brasil de 2025, o técnico Fernando Diniz passou a dar mais espaço para o questionado Pedro Raul, que marcou um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no jogo de eliminação da Copa do Brasil, e repetiu a dose no final de semana, durante o triunfo por 2 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Enquanto o Corinthians abriu mão da grande estrela internacional de seu elenco por "saúde financeira", conforme justificou Stábile, e tem de se virar com o que tem mãos, o Rosario Central levará ao gramado o meia-atacante Ángel Di Maria, fundamental ao lado de Lionel Messi na Copa do Mundo conquistada pela Argentina em 2022. Até aqui, o jogador de 38 anos tem dois gols marcados no torneio continental.

Embora tenha Di Maria como referência técnica, o time argentino dispõe de uma base coletiva equilibrada e sólida defensivamente. Durante a fase de grupos, a campanha foi de 13 pontos e rendeu a segunda colocação no desempate por confronto direto com o Independiente del Valle, que terminou como líder, com a mesma pontuação.

O Rosario também tem em seu elenco o atacante Jaminton Campaz, que disputou a Copa do Mundo pela Colômbia. Durante o torneio, ele ficou marcado por um gol perdido no final da prorrogação nas oitavas de final contra a Suíça. O duelo foi decidido vencido nos pênaltis pela equipe suíça. Após a eliminação, Campaz recebeu ameças de morte.

FICHA TÉCNICA

ROSARIO CENTRAL X CORINTHIANS

ROSARIO CENTRAL - Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro, Julián Fernández, Di María e Campaz; Copetti. Técnico: Jorge Almíron.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario (ARG).