Santos encara invicto Macará para selar paz com a torcida e ganhar respiro antes de 'pedreiras'

O Santos anda em rota de colisão com seu torcedor desde a largada na temporada e, mais uma vez, entra sob pressão na Vila Belmiro, nesta terça-feira, às 19 horas, diante do Macará, pela ida das oitavas da Copa Sul-Americana. Antes um caldeirão que impunha respeito e preocupação aos oponentes, o estádio agora ferve contra os locais, bem por causa dos resultados negativos em sequência. Quebrar a invencibilidade dos equatorianos virou obrigação para Neymar e companhia por um mínimo de paz antes de dura sequência de compromissos pela frente.

Disputando três competições simultaneamente, o Santos vê na Sul-Americana uma oportunidade de reforçar o caixa. Desta maneira, "não abre mão" da disputa, mesmo ciente de que tem de focar no Brasileirão, no qual ocupa a temerosa zona de rebaixamento. Também está vivo na Copa do Brasil e terá o arquirrival Palmeiras nas quartas de final.

A derrota diante do Athletico-PR no domingo, pelo Brasileirão, por 2 a 0, trouxe enorme dor de cabeça para o técnico Cuca, que imaginava rodar o elenco na Sul-Americana. A torcida presente na Vila Belmiro fez cobranças pesadas contra o elenco. Sob cânticos de "time sem vergonha" e "não é mole, não, tem de ser homem para jogar no meu Peixão", os jogadores deixaram o campo cientes de que precisam de "algo a mais."

Desde a volta das competições, o Santos fez quatro jogos em seu estádio e só conseguiu ganhar do frágil Universidad Central, da Venezuela. Do mais, derrotas para os paranaenses e dois empates frustrantes diante de Chapecoense e Remo. Contra um rival invicto na Sul-Americana e primeiro de seu grupo na fase de grupos, o retorno de Neymar - estava suspenso no Brasileirão - serve de esperança à torcida e de escudo para um ameaçado Cuca.

Antes preservado pelas arquibancadas, Cuca também já começa a sofrer com os burburinhos da torcida irritada. O treinador admite que a fase é complicada, mas pede voto de confiança. "Eu sair do Santos não é bom negócio para o Santos, nem pra mim, nem pra ninguém. Vou buscar dentro das forças que tenho tirar o máximo possível", disse, no domingo, um tanto cabisbaixo por não conseguir encaixar uma sequência de bons resultados.

Ao mesmo tempo em que busca paz com os santistas, o time que não engrena no Brasileirão já faz algum tempo, precisa de foco na Série A para não repetir a queda de 2023. Com apenas 22 pontos de 63 disputados, ocupa a 17ª colocação e tem série complicadíssima pela frente.

Já no domingo, visita o Vasco em confronto direto de grandes dentro da faixa de queda. Após a volta com o Macará, tem o Mirassol, de quem não ganhou nos últimos três embates, visitas ao Corinthians e Internacional antes de hospedar o cruzeiro. Entre o clássico alvinegro, ainda realiza os dois duelos com o Palmeiras pela Copa do Brasil.

Mesmo desconhecido do cenário sul-americano, o Macará é time de contragolpe e aposta nos bons resultados da fase de grupos para surpreender na Vila Belmiro. Na primeira fase, os equatorianos dirigidos por Guillermo Sanguinetti terminaram no topo da chave A, na qual ganharam na casa de Tigre e Alianza Atlético, além de empatarem em Cali contra o América - empatou contra os três em seus domínios.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X MACARÁ

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frias (Willian Arão), João Ananias, Escobar; Oliva, Gabriel Bomtempo, João Schmidt (Caballero) e Neymar; Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca.

MACARÁ - Rodríguez; Bolaños, Etchebarne, Medranda e Mohor; Estacio, Cazares, Campana, Miranda e José Klinger; Posse. Técnico: Guillermo Sanguinetti.

ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - vila Belmiro, em Santos.