Di María: a esperança do Rosario Central para acabar com o sonho do bi corintiano

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, 13, às 21h30 (de Brasília), onde encara o Rosario Central no Estádio Gigante de Arroyito, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. De olho em conquistar um bom resultado no jogo de ida, o clube argentino conta com o talento de Ángel Di María em seu ataque, jogador com longa passagem pela Europa e campeão do mundo pelo país.

Após 18 anos no futebol europeu, Di María retornou para a Argentina para atuar na equipe em que foi formado nas categorias de base. Na sua primeira passagem pelo Rosario, o ponta anotou seis gols em 39 partidas disputadas.

Ángel deixou o Benfica, de Portugal, e sacramentou sua volta ao time amarelo e azul em julho do ano passado. De lá para cá, ele balançou as redes em 14 oportunidades e distribuiu sete assistências.

Por terminar na liderança da tabela anual na temporada de 2025, o Rosario Central de Ángel Di María foi consagrado campeão nacional, em decisão de última hora realizada pela Associação do Futebol Argentino (AFA).

Neste ano, o clube da província de Santa Fé parou na semifinal do Torneio Apertura e se encontra na oitava posição do Grupo B do Clausura. Já na Libertadores, acabou em segundo lugar na sua chave e avançou ao mata-mata atrás do Indepediente del Valle.

Fora da Copa do Brasil e longe da disputa pelo título no Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a competição continental, onde busca o seu segundo título na história. O duelo de volta acontece na próxima quinta, 20, às 21h30, na Neo Química Arena.