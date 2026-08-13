Zidane escolhe campeão de 98 para integrar comissão técnica da seleção francesa

Zinedine Zidane, novo técnico da seleção francesa, resolveu apostar em um velho conhecido para integrar a comissão técnica da equipe nacional neste início de ciclo. Restando pouco menos de um mês para sua estreia à beira do campo, ele nomeou Fabien Barthez, campeão do Mundo em 98, para ocupar a função de treinador de goleiros da França.





Ele chega para assumir o lugar de Franck Raviot, figura de destaque na função, e que trabalhou com o ex-treinador Didier Deschamps, substituído no cargo após a participação dos franceses na última edição da Copa do Mundo.





Um dos pilares da França no título da Copa do Mundo de 1998, Barthez brilhou com as camisas do Toulouse, Monaco e Olympique de Marselha, e sempre teve amizade com Zidane. Na Inglaterra, ele também defendeu o Manchester United. Após encerrar a carreira, o ex-goleiro teve uma passagem pela seleção na função de consultor sob a gestão de Raymond Domenech e Laurent Blanc.





A nomeação de Barthez como integrante da comissão técnica de Zidane foi confirmada pela Federação Francesa de Futebol (FFF) na manhã desta quinta-feira.





O restante do estafe também foi definido. David Bertoni e Hamidou Msaide serão os auxiliares. Grégory Dupont vai atuar na função de consultor estratégico e de performance, Stéphane Plancque será observador de jogadores, enquanto Farid Tabet vai assumir o posto de analista de vídeo e treinador adjunto. Completando a lista, Zidane chamou Clément Ybert como assistente de vídeo.





A estreia do ex-meio-campista Zinedine Zidane como treinador da seleção nacional de seu paíos acontece no dia 25 de setembro, em Istambul, quando a França vai enfrentar a Turquia em partida válida pela Nation League.