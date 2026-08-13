Manchester City fecha a porta para a segunda investida do Barcelona por Rodri

O interesse do Barcelona no meio-campista Rodri está longe de ter um final. Nesta quinta-feira, o Manchester City recusou a segunda proposta do gigante espanhol para contar com o atleta, eleito o melhor jogador da última edição da Copa do Mundo. A oferta, que atingiu a casa dos 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 358 milhões) além de bônus, não agradou os ingleses.

Segundo informações do jornal The Times, os dirigentes do City se mantêm irredutíveis. Para abrir mão de um de seus principais nomes, o clube pede o montante estimado em até 80 milhões de euros (algo em torno de até R$ 477 milhões).

Após a nova recusa, a dúvida é saber se o Barcelona vai redefinir uma oferta para tentar uma nova investida. Aos 30 anos, Rodri já manifestou o seu desejo em defender o clube catalão e já teria acertado inclusive as bases salariais para atuar na Espanha.

Se a transação para o clube catalão for de fato confirmada, Rodri vai se juntar a Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferrán Torres e Cubarsi, seus companheiros que brilharam na seleção espanhola na conquista da Copa do Mundo.

Diante da indefinição, o atleta deverá retornar para a cidade de Manchester, já que o City inicia a sua pré-temporada nesta sexta-feira. No entanto, a equipe inglesa também está sob pressão. Rodri tem vínculo até junho de 2027 e, caso não seja negociado nesta janela de transferências, ele poderá deixar a equipe sem custos ao fim do seu contrato.

A alta pedida para se desfazer de Rodri é uma estratégia da diretoria para arrecadar dinheiro para uma possível contratação de Enzo Fernández, do Chelsea. De acordo com a imprensa inglesa, o atleta argentino está avaliado em cerca de 120 milhões de libras (algo próximo de R$ 837 milhões).