Conmebol e Federação Colombiana de Futebol doam R$ 5,18 milhões para recontrução da Colômbia

Sob a chancela que o futebol vai além das quatro linhas e muda vidas, Conmebol e Federação Colombiana de Futebol (FCF) fizeram uma parceria e anunciaram, nesta quinta-feira, uma doação de US$ 1 milhão (Aproximadamente R$ 5,18 milhões) para auxiliar na reconstrução das áreas atingidas na Colômbia por forte terremoto de magnitude 7,4 no começo da semana que além da destruição, deixou dezenas de mortos.

"A Conmebol e a Federação Colombiana de Futebol (FCF) unem forças para apoiar o povo colombiano após o forte terremoto que atingiu o país. A doação de US$ 1.000.000 será destinada aos esforços de reconstrução e canalizada por meio da campanha "Colombia, un solo corazón" (Colômbia, um só coração), liderada pela Primeira-Dama da República da Colômbia, Ana Lucía Pineda", anunciou a Conmebol em nota oficial.

A entidade já havia anunciado o adiamento dos jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana agendados para o país nesta semana, e o foco agora é no resgate das vítimas ainda soterradas ou desaparecidas e na reconstrução das moradias.

"Em momentos de dor e adversidade, a família do futebol sul-americano reafirma seu compromisso e estende a mão em solidariedade ao povo colombiano, solidarizando-se com as famílias e comunidades afetadas por essa emergência", continuou a entidade.

"Além disso, ambas as instituições conclamam a comunidade esportiva internacional, os clubes, os parceiros estratégicos e os torcedores a continuarem apoiando as campanhas de arrecadação de fundos e de suprimentos de ajuda lançadas para enfrentar essa emergência", concluiu.

Natural de Chocó, uma das regiões atingidas, John Arias, meia colombiano do Palmeiras, já havia enviado dois aviões com suprimentos médicos e mantimentos para ajudar seus compatriotas e vem fazendo forte campanha para arrecadação de donativos. Carlos Cuesta, do Vasco, faz ação semelhante e também já fez doação. S