Nicolas retorna aos treinos do São Paulo 10 dias após acidente que matou idoso em Barueri

O São Paulo realizou uma sessão de treinamentos no CT da Barra Funda, nesta quinta-feira, em preparação para a partida do próximo sábado, às 21h, pelo Brasileirão. O lateral Nicolas Bosshardt esteve presente na atividade, 10 dias depois de se envolver em acidente que matou um idoso de 84 anos.

No dia 3 de agosto, ele dirigia uma BMW após sair para jantar com dois companheiros de equipe quando atropelou um homem em Barueri, cidade na Região Metropolitana da capital paulista. O atleta de 19 anos prestou socorro e acionou o resgate, mas a vítima não resistiu.

Em depoimento, Nicolas afirmou que dirigia a cerca de 50 km/h e tentou desviar do idoso. A polícia investiga a possibilidade de alta velocidade e de um possível racha, hipótese negada pelos envolvidos e ainda não confirmada. Testemunhas relataram que os veículos estavam rápidos, mas não mencionaram uma disputa. O jogador não havia ingerido álcool e, após passar por audiência de custódia, recebeu liberdade provisória.

Após o ocorrido, o São Paulo afastou Nicolas por período indeterminado. De acordo com o jornalista Gabriel Sá, do UOL, a decisão de retornar aos treinos veio do próprio atleta.

Nicolas Bosshardt possui contrato assinado com a equipe paulista até dezembro de 2029. Pela equipe principal, ele soma sete partidas, a maioria na disputa do Campeonato Paulista.