Marcão acionado pra salvar o Flu

O 'protocolo Marcão' está ativado no momento mais importante da temporada. Após a demissão do técnico Luis Zubeldía, na manhã de ontem, o auxiliar será o responsável por comandar o Fluminense amanhã, contra o líder Palmeiras, pelo Brasileirão, e provavelmente também no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, terça que vem, contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza (ARG).

A decisão de demitir Zubeldía tem como maior objetivo justamente a classificação no torneio continental. A diretoria do Flu, que decidiu pela troca no comando na noite de quarta, espera que a saída de treinador traga um novo ânimo para a equipe antes do duelo decisivo, já que o Tricolor não pode perder depois de empatar em 0 a 0 no Maracanã.

O auxiliar permanente do clube já tem a missão de encerrar a sequência de oito jogos oficiais sem vencer, que deixou Zubeldía sem ambiente para continuar no cargo.

O argentino chegou ao Flu em setembro de 2025 e comandou a equipe em 61 jogos, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.