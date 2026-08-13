Neymar critica postura da torcida em vitória do Santos na Sul-Americana: 'Melhor ficar em casa'

O Santos largou em vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, ao derrotar, nesta quinta-feira, o Macará por 2 a 1. Apesar da vitória, Neymar revelou que ficou na bronca com a torcida santista presente na Vila Belmiro.

"Sei que o santista vem sofrendo há muitos anos, mas se ficar pensando nisso e vier pro estádio com pensamento negativo, acho que é melhor ficar em casa", disparou o atacante.

"Foi o que eu falei para o cara ali em cima (apontando para um torcedor): 'em vez de você ficar criticando, tem 60 minutos para jogar, apoie, incentive'. Aí viramos o jogo, venho tomar água e está ele fazendo coração. Aí é fácil", completou.

O time equatoriano saiu na frente logo aos cinco minutos, graças ao gol do centroavante Franco Posse. Depois, Neymar comandou a virada dos paulistas e distribuiu as assistências dos tentos de Gabigol e Willian Arão.