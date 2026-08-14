Botafogo é goleado pelo Cienciano e vai precisar de milagre para avançar na Sul-Americana

O Botafogo viveu uma noite de pesadelo nesta quinta-feira em Cusco, no Peru, Na altitude de 3.350 metros acima do mar, o time de Franclim Carvalho sofreu um apagão nos primeiros 45 minutos e foi goleado por 6 a 1 para o Cienciano, no Estádio Garcilaso de la Vega. O vexame fez com que o time carioca praticamente desse adeus à Sul-Americana nas oitavas de final. Succar, com três gols, foi o destaque. Bandiera, duas vezes, e Martinich deram números à goleada, enquanto Matheus Martins marcou o gol de honra botafoguense.

Nem mesmo a altitude deve servir de desculpas para uma apresentação tão abaixo dos comandados de Franclim Carvalho. Com uma defesa modificada, foi presa fácil para os peruanos, que passearam em campo e constituíram o resultado com muita tranquilidade. Agora, o Botafogo precisa de um milagre para seguir adiante, necessitando vencer por seis ou mais gols para avançar de forma direta ou por cinco de diferença para levar a disputa para as penalidades, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Engenhão.

O Botafogo viveu um pesadelo em 45 minutos. Na altitude, tentou controlar a posse de bola nos primeiros minutos, mas logo foi envolvido pelo Cienciano. Não demorou muito para os donos da casa tomarem conta da partida e marcaram dois gols relâmpagos. Aos 17, Justino mergulhou de cabeça para abrir o placar. Na sequência, aos 19, Bandiera pegou o rebote e ampliou. A bola pegou na mão do peruano, mas mesmo após revisão no VAR, o árbitro confirmou o gol.

Os dois gols num piscar de olhos desestabilizou ainda mais um Botafogo totalmente frágil em campo. Nem a pausa para a hidratação, Franclim Carvalho conseguiu ajeitar a equipe e na volta, Walerson falhou feio e Succar marcou o terceiro, aos 29. Abatido, ainda deu tempo do time carioca levar o quarto aos 34, com Martinich marcando um golaço de fora da área.

Na volta do intervalo, Matheus Martins descontou aos três minutos. Esboçando uma reação, Arthur Cabral tirou tinta da trave, enquanto Huguinho parou em Espinoza. O que poderia dar um ânimo para pelo menos um empate heróico, logo depois voltou ao normal. Com um buraco na defesa, Hohberg lançou Bandiera que livre de marcação teve tempo de dominar e bater no canto de Walerson para marcar o quinto, aos 16.

Vendo o vexame ficar cada vez maior, o Botafogo buscou se fechar e não se aventurar mais no ataque. Os peruanos não aceleravam mais a partida, mas seguiam levando perigo com pouco esforço. Em nova bola nas costas da defesa, Souza cruzou e Succar desviou de cabeça para marcar seu terceiro gol na partida. Após o sexto, o Cienciano enfim tirou o pé e se deu por satisfeito com a goleada por 6 a 1.

FICHA TÉCNICA

CIENCIANO-PER 6 X 1 BOTAFOGO

CIENCIANO-PER - Espinoza; Cabello, Becerra, Amondarain e Martinich; Barreto (Aguirre), Cristian Souza (Sandoval), Hohberg e Romagnoli (Robles); Bandiera (Caparó) e Succar. Técnico: Horacio Melgarejo.

BOTAFOGO - Walerson; Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Marçal (Alex Telles); Huguinho, Medina (Edenilson), Danilo (Santi Rodríguez) e Montoro (Kauan Toledo); Matheus Martins e Kadir (Arthur Cabral). Técnico: Franclim Carvalho.

GOLS - Succar, aos 17 e 29, Bandiera, aos 19, Martinich, aos 34 minutos do primeiro tempo. Matheus Martins, aos três, Bandiera, aos 15, Succar, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robles e Justino.

ÁRBITRO - Augusto Aragon (EQU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER).