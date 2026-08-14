Nova Zelândia racha com OFC, pede 'auditoria' em processo da FFE e retira apoio a Infantino

A Federação Neozelandesa de Futebol (NZF) e a Confederação de Futebol da Oceania (OFC) se posicionaram em relação a Gianni Infantino, presidente da Fifa. E há discordância.

Enquanto a OFC elogia a retirada do projeto da Fifa Forward Enterprise (FFE), ideia do ítalo-suíço para receber investimentos privados, a Nova Zelândia foi direta em retirar o apoio à reeleição de Infantino no pleito de 2027.

"Além disso, a NZF também está buscando uma revisão independente das medidas tomadas para desenvolver o programa FIFA Forward Enterprise", diz um trecho da nota da NZF.

A federação da Nova Zelândia disse ter feito uma "cuidadosa análise" antes de concluir que "decisões e ações no âmbito da Fifa contribuíram para a quebra de confiança e o aumento da divisão no futebol internacional". Segundo o texto, a NZF entende que uma revisão independente é necessária para restaurar a confiança e a credibilidade.

Por fim, a NZF citou que o momento pede defesa de governança, responsabilidade e transparência mais robustas. O posicionamento se assemelha ao que defendem Uefa e Concacaf.

A manifestação da Nova Zelândia foi publicada na noite de quinta-feira (de Brasília), já na manhã de sexta-feira no horário local. Antes disso, havia sido divulgado um comunicado da OFC.

A confederação realizou uma reunião na terça-feira, dia 11, sobre os desdobramentos relativos à FFE. "O Comitê Executivo saúda a decisão da FIFA de retirar a proposta da FFE e seu compromisso de analisar as questões que envolvem o projeto", diz um trecho da nota.

A OFC ainda menciona o "progresso alcançado" e o "avanço do desenvolvimento do futebol na Oceania sob a liderança da Fifa". É feita menção a uma revisão de processos, em tom semelhante ao pedido de desculpas publicado pela Fifa dias após a desistência do projeto.

"Nesse espírito, a OFC mantém o compromisso com o diálogo construtivo e a estreita colaboração com suas associações-membro, a Fifa, as demais confederações e todos os envolvidos no futebol, garantindo que o futebol continue a prosperar em todos os cantos do mundo", conclui o texto.

A Nova Zelândia é a principal associação filiada à OFC, já que a Austrália integra a AFC. A Confederação da Oceania é presidida por Lambert Maltock, eleito em 2018 após 35 anos no comando da Federação de Futebol de Vanuatu.

A OFC se junta à Conmebol e à CAF no apoio público a Infantino. A AFC, institucionalmente, faz oposição ao presidente, mas vê divergência entre seus membros.

Enquanto isso, a Uefa planeja uma moção de desconfiança contra Infantino, pressionando por sua renúncia antes das eleições de 2027. Os europeus estão alinhados com a Concacaf, com exceção do México.