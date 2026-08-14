Diniz aponta frustração e tristeza no Corinthians com saída de Memphis: 'Serviu de motivação'

Fernando Diniz revelou, nesta quinta-feira, após o empate do Corinthians diante do Rosario Central, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, que a não renovação de contrato de Memphis Depay causou tristeza e frustração no elenco.

"O sentimento foi de tristeza porque eu achei que iria render muitos frutos. Faríamos uma boa dupla. Nem sei se ele teria condições de jogo, mas esperávamos tê-lo na viagem. Acho que todo mundo sentiu do departamento de futebol. O Memphis ficou dois anos aqui e além dos títulos teve uma boa relação com todo mundo", disse o treinador corintiano em entrevista coletiva.

"Foi uma frustração, mas como foge do nosso controle, isso acaba servindo para unir mais os jogadores. Foi um evento triste, mas serviu de motivação para uma entrega maior e desta forma conseguir um bom resultado aqui na Argentina", continuou Diniz.

Sob a atuação do time, o técnico elogiou muito a equipe. "A opção por demorar para trocar é porque o time estava jogando muito bem, defendendo bem. Colocar um jogador frio, não sei se teria melhora na equipe. Por isso mantivemos a estrutura, sem mexidas. Mais uma vez os jogadores foram fora de série, com muita entrega e doação."

Diniz não quis dizer o que vai fazer para o jogo de domingo, diante do Cruzeiro, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. "Não tenho definição do que fazer para domingo, mas são muitas as possibilidades."