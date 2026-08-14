São Bernardo e Sport jogam em casa pela 22ª rodada de olho no G-6 da Série B

A 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira, prometendo esquentar ainda mais a briga pelas primeiras posições na tabela. Após saírem do G-6, São Bernardo e Sport conseguiram reabilitação na rodada passada e podem retornar à zona de playoffs em caso de vitórias diante de suas torcidas.

Depois de quatro empates consecutivos, o Sport superou por 1 a 0 o Vila Nova-GO em Goiânia, chegou a 32 pontos e agora mudou a chave para cinco partidas de invencibilidade. O time pernambucano recebe o desesperado Londrina, na Ilha do Retiro, no Recife, às 20h30, com chances de entrar no G-6 e secar os concorrentes no fim de semana para permanecer até o fim da rodada.

Já o time paranaense, vice-campeão da Série C de 2025, soma apenas 20 pontos. Amargando um jejum de cinco jogos sem vencer, mesmo que conquiste os três pontos, não sairá da zona de rebaixamento.

O São Bernardo se reabilitou em grande estilo depois de oito jogos sem vencer na competição, ao superar fora de casa o Operário-PR, por 3 a 1, em jogo que marcou a estreia do técnico Vinícius Bergantin no lugar de Ricardo Catalã.

Líder no começo da Série B, o time do ABC Paulista caiu pelas tabelas com a má fase, tem 30 pontos e busca reagir novamente para brigar pelo acesso. Para manter o embalo, tem pela frente o duelo paulista contra o Botafogo, às 19h30, no estádio 1º de Maio, na região do ABC.

O time de Ribeirão Preto vem se afastando da zona de rebaixamento, com 27 pontos, e vive bom momento. Vem de duas vitórias em casa: 4 a 2 sobre o Juventude e 2 a 1 diante do América-MG.

Mas quem abre a rodada é a Ponte Preta, lanterna e com maior jejum sem vencer: são 15 jogos, com dois empates e 13 derrotas. Com mais de 100 dias sem conquistar três pontos, tem apenas nove pontos. Encarando uma crise financeira sem precedentes em sua história, seus jogadores não recebem salários há seis meses, e com este clima recebe o Náutico, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli.

O time de Campinas pode até deixar a última colocação, mas precisará secar o América-MG no fim de semana. Enquanto isso, o time pernambucano quer seguir longe da zona vermelha. Com 26 pontos, vem de dois empates seguidos - 1 x 1, em casa, com o Atlético-GO e 0 x 0 com o Criciúma, fora - e quer aproveitar a fragilidade do adversário para sonhar mais alto.

A rodada está desmembrada até o fim de semana, com quatro jogos sábado e três no domingo. Antes do início da terceira rodada do returno, o Criciúma lidera isoladamente com 40 pontos, dois na frente de Juventude, com 38. Em seguida, Fortaleza e Operário-PR têm 35, Vila Nova-GO soma 34 e Novorizontino, 33, fechando a zona de disputa de vagas de acesso.

O regulamento foi alterado este ano. Os dois primeiros colocados - campeão e vice - vão subir direito, enquanto as outras duas vagas serão disputadas num quadrangular entre os times que terminarem os dois turnos entre a 3ª e a 6ª posições.

Os quatro últimos, como sempre, serão rebaixados à Série C. No momento seriam clubes tradicionais: Londrina-PR e Avaí, com 20 pontos, América-MG, com 11, e Ponte Preta, com nove.