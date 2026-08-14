Ciclista britânico morre em acidente durante disputa da Volta de Portugal

O ciclista britânico Finlay Tarling, de 19 anos, morreu nesta sexta-feira, após sofrer um acidente durante a prova da oitava etapa da Volta de Portugal.

A informação da morte do jovem atleta foi confirmada pela organização do torneio, que suspendeu a reta final da prova que acontecia em um trajeto entre as cidades de Melgaço e Fafe.

De acordo com o jornal português "Correio da Manhã", Finlay foi atropelado por um veículo que não fazia parte da organização da Volta de Portugal e estava na contramão. Ele foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo, mas não resistiu aos ferimentos.

"Neste momento de profunda consternação, a organização da Volta de Portugal e a Federação Portuguesa de Ciclismo expressam suas mais sinceras condolências à família de Finlay Tarling, aos seus companheiros de equipe, à NSN Development Team e a todos os seus amigos e entes queridos", escreveu a organização da competição em comunicado publicado nas redes sociais.

Segundo o portal "Record", o Major Tiago Machado, da Guarda Nacional Republicana do país europeu, afirmou que as circunstâncias do acidente serão investigadas.

MENSAGENS DE APOIO À FAMÍLIA E AMIGOS

António José Seguro, presidente de Portugal, lamentou o ocorrido. "Aos 19 anos, Finlay Tarling partiu para a estrada, dedicado ao esporte que amava e honrava, e sua morte deixa de luto o pelotão, a competição e o país que o acolhia."

O britânico representava a equipe suíça NSN Development Team, que também divulgou sua mensagem de apoio e decidiu por abandonar o restante do torneio. "O Fin era um membro muito querido da nossa equipe mas, acima de tudo, era um filho, um irmão e um amigo para tantos. A sua falta será profundamente sentida."

CARREIRA DE FINLAY TARLING

Nascido em 2006, Finlay possuía como melhor resultado no ciclismo de estrada um segundo lugar em uma etapa da Volta de Ruanda deste ano.