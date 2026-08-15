Admar Lopes exalta novos reforços

O diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, exaltou Facundo Colidio e Santiago Sosa e destacou como a chegada da dupla mostra a força do Gigante da Colina no mercado.

"São dois jogadores importantes, que mostram o posicionamento do Vasco na janela e no mercado. Tenho orgulho em dizer isso: o Vasco, hoje, tem uma capacidade de buscar primeiras opções das listas, jogadores que nós entendemos que podem aportar no imediato uma maturidade, uma competitividade, uma qualidade que nos orgulha e que nós tanto necessitamos".

Facundo Colidio e Santiago Sosa, por exemplo, chegaram a ser pretendidos por outras equipes do Brasil. Os dois assinaram contrato até o final de 2029 com o Vasco.