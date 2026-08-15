Reencontro em outra realidade

O Flamengo retorna ao Maião em cenário diferente do empate por 3 a 3 com o Mirassol, pela última rodada do Brasileirão de 2025. Na briga pela liderança, o Rubro-Negro precisa vencer amanhã, diferente de oito meses atrás, quando já era campeão e utilizou jovens da base que não se firmaram. Douglas Telles e Guilherme Gomes marcaram no jogo.

Os Garotos do Ninho seguem no sub-20. Autor de dois gols no duelo, o meia Guilherme Gomes teve a chance mais recente e integrou a delegação que viajou a Portugal para a intertemporada.

O atacante Douglas Telles, por sua vez, não atua pelo profissional desde o início do Carioca.