São Bernardo desperdiça chances e acaba derrota pelo Botafogo em duelo paulista da Série B

Depois de muito pecar na hora de definir o confronto paulista, o São Bernardo acabou derrotado pelo Botafogo no estádio Primeiro de Maio, por 1 a 0, nesta sexta-feira, em duelo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Patrick Brey definiu o resultado na segunda etapa e equilibrou os pontos na tabela de classificação, já que ambos seguem empatados com 30 pontos, na 12ª e 13ª posições. O São Bernardo tem ligeira vantagem no saldo de gols: 6 contra 5.
Dono da sede do confronto, o São Bernardo mandou também nas principais chegadas do duelo ao longo da primeira etapa. Logo com quatro minutos de bola rolando, Felipe Garcia finalizou após escanteio e Morelli aproveitou a sobra na pequena área, mas carimbou a trave. O Botafogo respondeu com uma bomba de Zé Hugo, e chegou a pressionar, mas sem marcar.
Os mandantes empilharam chances de perigo, com Helder Maciel, Felipe Garcia e Pedrinho, mas Wallace foi quem ficou perto de marcar do lado botafoguense, emendando cruzamento com uma finalização muito veloz. Júnior Oliveira operou um milagre com uma só mão, mantendo a igualdade e o nível de emoção nas alturas.
A segunda metade se manteve com tudo em aberto, mas diferente do lá e cá da primeira metade, agora com o São Bernardo tomando conta das tratativas mais uma vez. Dudu Miraíma chutou colocado e foi parado por Victor Souza, enquanto Hyoran roubou no campo de ataque, mas errou a pontaria na hora de finalizar.
Logo depois que o time da casa fez alterações no ataque para energizar o setor, Patrick Brey correspondeu do lado botafoguense e deu um golpe fatal: recebeu cruzamento de Zé Hugo e, de cabeça, abriu o placar da partida, aos 26 minutos. Sem forças para reagir, o São Bernardo viu o relógio esgotar suas chances de pontuar dentro de casa.
Pela 23ª rodada, na quarta-feira, o São Bernardo visita o Fortaleza na Arena Castelão, às 19h30, enquanto o Botafogo, às 21h30, recebe o Criciúma no Estádio Santa Cruz.
FICHA TÉCNICA
SÃO BERNARDO 0 X 1 BOTAFOGO
SÃO BERNARDO - Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Helder Maciel, Jemerson e Pará (Daniel Amorim); Foguinho (Lucas Lima), Romisson Lino (Fabrício Daniel) e Dudu Miraíma; Hyoran (Léo Jabá), Felipe Garcia e Pedrinho (Pedro Vitor). Técnico: Vinicius Bergantin.
BOTAFOGO - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Wallace (Badaró) e Patrick Brey; Morelli, Matheus Sales (Guilherme Mariano) e Rafael Gava (Marco Antônio); Zé Hugo (Leandro Maciel), Hygor (Arthur Caíke) e Wesley Pinheiro. Técnico: Cláudio Tencati.
GOL - Patrick Brey, aos 26 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Pará e Helder Maciel (São Bernardo); Victor Souza (Botafogo).
ÁRBITRO - Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE).
RENDA - R$ 9.840,00.
PÚBLICO - 594 torcedores.
LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo de Campo (SP).