Ponte deixa vitória escapar com dois a mais, empata com Náutico e chega a 16 jogos sem vencer

A vitória esteve ao alcance da Ponte Preta, mas escapou novamente. Depois de abrir o placar e alimentar por alguns minutos a esperança de encerrar um longo período de sofrimento, a equipe paulista cedeu o empate ao Náutico e ficou no 1 a 1 nesta sexta-feira no Estádio Moisés Lucarelli, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Brandão marcou para a equipe campineira ainda no primeiro tempo. Borasi deixou tudo igual aos 19 minutos da etapa final e prolongou o calvário alvinegro.

A Ponte chegou ao 16º jogo consecutivo sem vencer na competição. O último triunfo aconteceu em 24 de abril, quando superou o América-MG por 1 a 0. Desde então, foram 13 derrotas e três empates.

Nem mesmo a expulsão de Pato Núñez na reta final foi suficiente para mudar a história do confronto. Com um jogador a mais, a Macaca pressionou, mas voltou a demonstrar dificuldades para transformar volume ofensivo em chances claras.

O empate levou a Ponte aos dez pontos, ainda isolada na lanterna. O Náutico chegou a 27 e aparece na 14ª colocação, tentando se manter distante da zona de rebaixamento e reduzir a diferença para o pelotão que disputa o acesso.

Mesmo pressionada pela sequência negativa, a Ponte começou disposta a atacar. O Náutico também não se limitou a defender, e as duas equipes construíram oportunidades durante um primeiro tempo movimentado.

A primeira grande chance surgiu aos seis minutos. Juan avançou pela direita e cruzou para a área. Muriel deixou o gol, atrapalhou-se na tentativa de interceptar e viu a bola sobrar para Brandão. O atacante finalizou, mas mandou rente à trave.

O Náutico respondeu com Wenderson. Ele recebeu dentro da área, carregou a bola e bateu cruzado. Vinícius fez boa defesa e ainda viu a equipe pernambucana desperdiçar o rebote.

Quando o empate sem gols parecia encaminhado para o intervalo, a Ponte encontrou o espaço que procurava. Aos 40 minutos, David da Hora recuperou a posse no meio-campo e lançou Brandão com um passe preciso. O atacante arrancou entre os zagueiros, invadiu a área e mostrou tranquilidade para deslocar Muriel.

O Náutico retornou do intervalo com uma postura mais agressiva e passou a ocupar o campo ofensivo. Jean Carlos quase empatou em cobrança de falta, mas Vinícius se esticou e mandou para escanteio.

A pressão pernambucana produziu resultado aos 19. Wenderson recebeu próximo à entrada da área, cortou a marcação e finalizou cruzado. A bola desviou na defesa, atingiu Borasi e terminou no fundo da rede.

O empate abalou a Ponte, que passou a encontrar dificuldades para recuperar o controle da partida. A situação voltou a ficar favorável aos donos da casa quando Pato Núñez cometeu falta em André Lima e recebeu o cartão vermelho. Com superioridade numérica, a equipe campineira adiantou suas linhas e tentou encurralar o adversário, principalmente após o Náutico perder também o zagueiro Betão, expulso.

O Náutico, porém, fechou os espaços, protegeu a área e suportou a pressão até o apito final. A Ponte teve mais presença ofensiva, mas não encontrou a jogada necessária para conquistar os três pontos.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Ceará na terça-feira, às 21h30, nos Aflitos, no Recife (PE). Na quarta-feira, às 20h30, a Ponte Preta visita o Vila Nova, no OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 NÁUTICO

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Palacios, Diego Leão e Gustavo Almeida (Damião); Baianinho, André Lima, Léo Gomes, Élvis e Juan Rodrigues (Miguel); David da Hora (Matheus Souza) e Brandão (Gustavo Telles). Técnico: Márcio Zanardi.

NÁUTICO - Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão, Gustavo Henrique (Wanderson) e Igor Fernandes (Ryan); Léo Índio (Pato Nuñez), Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Kauã Maranhão (Luiz Cláudio) e Derek. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Brandão, aos 40 minutos do primeiro tempo. Borasi, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Lima, Diego Leão e Mahteus Souza (Ponte Preta); Arnaldo, Léo Índio e Wenderson (Náutico)

CARTÕES VERMELHOS - Betão e Pato Nuñez (Náutico).

ÁRBITRO - Julio Cesar Pfleger (SC).

RENDA - R$ 44.350,00.

PÚBLICO -1.929 torcedores.

LOCAL - Moises Lucarelli, em Campinas (SP).