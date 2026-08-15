Nem no Peru essa defesa encaixou

A goleada por 6 a 1 para o Cienciano, quinta, no Peru, contou com o fator da altitude, mas ajudou escancarar os problemas defensivos do Botafogo, que não são de hoje. Se pode existir um lado bom no vexame pelas oitavas de final da Sul- Americana, é a chance de a comissão técnica se esforçar para que os erros parem de se repetir daqui para frente.

Embora tenha organizado o time dentro das suas limitações, o treinador Franclim Carvalho ainda não conseguiu ajustar a defesa do jeito ideal. No Brasileirão, por exemplo, o Alvinegro é dono do terceiro melhor ataque, com 35 gols marcados, mas possui a quinta pior defesa, com 33 sofridos.

Na temporada, o Botafogo é o clube do G12 com mais gols sofridos (57) e mais goleadas sofridas (3). A falta de um goleiro de confiança e as mudanças na zaga ajudam a explicar a situação. Durante o ano, o Glorioso apostou em Raul, Leo Linck e Neto, que deixaram o clube.

Com informações do Jogada10