Candidatos nas eleições, Edmundo, Marcelinho e Luis Fabiano declaram mais de R$ 80 milhões

Candidatos nas eleições e ídolos de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, respectivamente, os ex-jogadores Edmundo, Marcelinho Carioca e Luis Fabiano têm bens que, somados, superam R$ 80 milhões, segundo a declaração de patrimônio deles que consta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Candidato a deputado distrital pelo Republicanos, Marcelinho Carioca é quem tem o maior patrimônio declarado, de acordo com seu registro no TSE. São R$ 45,3 milhões. A maior parte do valor (R$ 40 milhões), é referente à participação em um resort em Atibaia, cidade do interior paulista.

O total em bens no nome de Luis Fabiano, candidato a deputado federal pelo PSDB em São Paulo, é de R$ 20,1 milhões, valor distribuído entre imóveis no Brasil e na Espanha, além de ações com valores baixos e participações em empresas.

O ex-atacante do São Paulo e da seleção brasileira é dono de 15 apartamentos em diferentes cidades (Campinas, Natal, São Paulo), terrenos em Espírito Santo do Pinhal-SP e Jaguariúna-SP e duas casas na Espanha que, juntas, estão avaliadas em R$ 4,6 milhões.

Candidato a deputado federal pelo PSDB no Rio, Edmundo declarou R$ 16 milhões. A maior parte do patrimônio do ex-atacante de Palmeiras e Vasco está em ações e em um plano de previdência privada, de R$ 6,5 milhões. Também constam empréstimos, imóveis e um carro.

Já o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é candidato ao Senado no Tocantins pelo Podemos. Ele declarou R$ 3,7 milhões em bens à Justiça Eleitoral.

Ex-diretor de Flamengo e Remo e atual deputado federal pelo PSDB do Rio, Marcos Braz tentará ser reeleito. Ele declarou patrimônio de R$ 367.500,00.