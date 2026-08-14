Sport vence Londrina na Ilha do Retiro e volta ao G-6 da Série B

O Sport mostrou pontaria mais calibrada e engatou mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, em jogo pela 22ª rodada, a vitória por 2 a 1 sobre o Londrina - na Ilha do Retiro - veio com gols marcados ainda durante o primeiro tempo. Diego Hernández fez ambos, enquanto João Vitor descontou.

Com o resultado positivo, os pernambucanos retornam provisoriamente ao G-6, indo a 35 pontos, em quinto lugar. Os paranaenses, por outro lado, permanecem na zona do rebaixamento, estacionando nos 20 pontos, em 17º lugar.

O jogo começou bastante acelerado, com Sport e Londrina trocando passes para tentar encontrar espaço no setor ofensivo. Apoiados no fator casa, os pernambucanos foram efetivos primeiro: Felipinho cruzou da esquerda e a defesa afastou parcialmente; de primeira, Diego Hernández pegou a sobra e acertou um chutaço, aos 10 minutos, para abrir o placar.

Os paranaenses, com a desvantagem, foram para cima e conseguiram o empate. Kauê Leonardo recebeu livre e fez o cruzamento preciso para João Vitor, que aproveitou cochilo da defesa rubro-negra aos 29 minutos e deu o cabeceio para deixar tudo igual. Aos 42, Hernández fez jogada trabalhada pela direita e bateu colocado para dar nova vantagem aos mandantes.

Na volta do intervalo, os dois times se mantiveram inalterados. O duelo seguiu muito equilibrado, com os times estudando alternativas ofensivas. A primeira chance, assim como no primeiro tempo, foi pernambucana: Clayson aproveitou saída errada de Kauê Leonardo e passou para Perotti finalizar rente à meta adversária.

Para dar novo panorama, as equipes realizaram as primeiras trocas. Os donos da casa em vez de tentar fazer o terceiro ficaram mais retraídos, gerando assim lance dos visitantes: Paulinho Moccelin arrematou de fora da área e Thiago Couto salvou, evitando assim uma nova igualdade no triunfo dos mandantes.

Os times voltam a campo, pela 23ª rodada da Série B, já na próxima semana. O Sport encara o Avaí, na Ressacada, às 19h30 da quarta-feira, já o Londrina faz a abertura contra o Atlético-GO, no VGD, às 19h30 da terça-feira.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 1 LONDRINA

SPORT - Thiago Couto; Claudinho (Benevenuto), Marcelo Ajul, Kayky e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández (Juan Alano); Barletta (Marlon), Perotti (Biel) e Clayson (Dudu Teodora). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

LONDRINA - Kozlinski; Kauê Leonardo, Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Heron (Kevyn); João Vitor, Lucas Marques (Raí Nascimento) e João Tavares (Guilherme Portuga); Paulinho Moccelin, William Pottker (Gilberto) e Vitinho (Pablo Dyego). Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Diego Hernández, aos 10 minutos e 42 minutos, e João Vitor, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipinho (SPT); João Vitor (LON).

CARTÃO VERMELHO - Rogério Micale (LON).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 478.210,00.

PÚBLICO - 18.945 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).