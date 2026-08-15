Melhor mandante, Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino para manter embalo no Brasileirão

Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR tem como adversário o Red Bull Bragantino, que busca reabilitação após três jogos sem vencer. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada neste sábado, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

O Athletico não se deixou abalar após a eliminação na Copa do Brasil para o Vitória. Na partida seguinte, venceu o Santos por 2 a 0 fora de casa. O resultado ampliou a sequência invicta na competição para sete jogos, sendo cinco vitórias e dois empates. Com 40 pontos, está na terceira colocação, atrás apenas de Palmeiras (48) e Flamengo (42).

Outro dado interessante é o desempenho em casa. São oito vitórias, dois empates e só uma derrota, para o Corinthians, por 1 a 0, em 19 de fevereiro. Com 78,7% de aproveitamento, tem a melhor campanha como mandante.

O técnico Odair Hellmann deve manter a base do time. A única mudança será no gol, com o retorno do experiente Santos, após cumprir suspensão, no lugar de Mycael. A defesa segue desfalcada dos laterais esquerdos Esquivel e Claudinho, além do zagueiro Terán, todos lesionados. O volante Portilla, por outro lado, voltou a treinar e pode ser relacionado.

Hellmann exaltou a resposta rápida do grupo após a eliminação. "Nesses momentos da vida é mais fácil pular do barco ou se esconder, mas aqui isso não vai acontecer. Não é a história do Athletico e nem desse grupo."

O Red Bull Bragantino não vive bom momento na temporada, vindo de duas derrotas seguidas. No Brasileirão, perdeu para o Corinthians por 2 a 0, e no meio de semana foi superado na ida das oitavas da Sul-Americana pelo Atlético-MG por 1 a 0, ambos em casa.

Com 31 pontos, caiu para o oitavo lugar e está há três jogos sem vencer, já que vinha de dois empates antes da derrota para o Corinthians. Nos dois últimos jogos como visitante, porém, conquistou pontos importantes, ao vencer o Vasco por 3 a 0 e empatar com o Fluminense por 1 a 1. Além disso, tem um jogo a menos, diante do Atlético-MG, pela 21ª rodada.

Os paulistas querem voltar a vencer no Brasileirão, mas não podem esquecer do segundo jogo diante do Atlético-MG na próxima quarta-feira, em Minas Gerais. A situação pode fazer o técnico Vagner Mancini poupar alguns jogadores. Certo mesmo é que o lateral-direito Agustin Sant'Anna e o volante Fabinho retornam após suspensão.

No meio de semana, o zagueiro Gustavo Marques e o meia-atacante Bruninho voltaram a ficar à disposição. Gustavo Marques, aliás, foi titular na Sul-Americana. O atacante Herrera também treinou após acompanhar o nascimento do filho. Davi Gomes, Vanderlan, Cauê e Fernando seguem no departamento médico.

Mancini admitiu baixa produção ofensiva e quer mudar isso. "A gente fica chateado por isso. Vínhamos em uma sequência muito boa, fazendo gols. De repente, após a Copa do Mundo, são seis jogos e dois gols apenas. É muito pouco."

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X RED BULL BRAGANTINO

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Gilberto; Jadson, Luiz Gustavo e João Cruz; Mendoza, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).