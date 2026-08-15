Criciúma defende liderança da Série B em sábado de duelos diretos

A disputa na Série B do Campeonato Brasileiro esquenta neste sábado com a realização de quatro partidas válidas pela 22ª rodada. A programação promete fortes emoções com duelos diretos tanto na briga pelo topo da classificação quanto na luta para fugir da zona de rebaixamento, tendo Criciúma e Juventude como os grandes protagonistas na corrida pela liderança.

A partir das 16h, no Estádio Heriberto Hulse, o líder Criciúma recebe o Goiás. Com 40 pontos, o time catarinense precisa vencer para não correr o risco de perder o topo. Por outro lado, o time goiano, que soma 32 pontos, entra em campo motivado para tentar ingressar no G-6.

Mais tarde, às 18h30, o Juventude encara o Fortaleza no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vice-líder com 38 pontos, a equipe gaúcha pode assumir a primeira colocação em caso de triunfo combinado a um tropeço do Criciúma. Já o Fortaleza, que tem 35, busca a vitória fora de casa para igualar a pontuação do rival gaúcho no bloco de cima da tabela.

Ainda às 16h, a Arena Castelão será palco de um confronto decisivo na parte inferior da tabela. O Ceará recebe o Cuiabá em jogo direto na luta contra o Z-4. O time cearense é o 16º colocado com 25 pontos, enquanto o adversário aparece logo acima, na 15ª posição, com 26.

No mesmo horário, o Antônio Accioly recebe o clássico entre Atlético-GO e Vila Nova. Com 32 pontos, o time da casa busca a vitória para colar ou entrar na zona de classificação aos playoffs. Do outro lado, o rival soma 34 pontos e luta para se manter firme entre os seis primeiros colocados.

A compacta 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada no domingo (16), com mais três jogos.

A partir das 11h, o Operário-PR recebe o Avaí, no Germano Kruger. Mais tarde, às 18h30, América-MG e Athletic-MG fazem mais um clássico na Arena Independência, simultaneamente ao encontro entre CRB e Novorizontino, no Rei Pelé.