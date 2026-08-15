Palmeiras visita o Fluminense no Maracanã e busca recuperar fora os pontos perdidos em casa

Mal em casa e cobrado por um desempenho melhor, o Palmeiras vai buscar fora de casa os pontos que perdeu recentemente como mandante no Brasileirão. O adversário deste sábado é o Fluminense, no Maracanã. A bola rola às 16h30 para o duelo que abre a 23ª rodada da competição. Será o primeiro jogo com as novas regras de arbitragem aprovadas pelos clubes nesta semana para combater a cera e aumentar o tempo de bola rolando.

O Palmeiras ganhou apenas um dos últimos seis jogos em sua casa e tem de recuperar como visitante os pontos que perdeu no Nubank Parque. Pelo Brasileirão, diante de sua torcida, perdeu para o Atlético Mineiro e empatou sem gols com o Inter. A diferença na liderança caiu de oito para seis pontos em relação ao Flamengo, o vice-líder.

O Palmeiras lidera com 48 pontos e é o melhor visitante do torneio. São sete vitórias, três empates e apenas uma derrota jogando longe de casa, o que gera um 72,73% de aproveitamento. As últimas três partidas fora terminaram com vitória palmeirense - sobre Flamengo, Coritiba e Vitória.

Essa jornada positiva como visitante tem sido fundamental para manter o Palmeiras na liderança e com a sua segunda melhor campanha no Brasileirão na história dos pontos corridos (desde 2003), apesar dos tropeços recentes no Nubank Parque.

Esses tropeços recentes, especialmente o empate com o Cerro Porteño em casa, pelas oitavas de final da Libertadores, somados ao desempenho ruim, com baixa produção ofensiva, aumentaram a pressão sobre os atletas e o técnico Abel Ferreira. O time tem oscilado no momento mais importante da temporada e joga para impedir que a vantagem que abriu na posta diminua.

"Conseguimos ter bem a bola nos últimos jogos, agora falta ajustar o detalhe de conseguir terminar em gol, finalizar", avaliou o meia-atacante Allan, escalado como ala nas últimas partidas. "Acho que esse tempo que temos de recuperação e para poder ver o que erramos nos jogos é importante para melhorarmos durante os campeonatos. Acho que ajustando esse detalhe as vitórias vão começar a vir e poderemos desempenhar melhor nos jogos."

Abel disse que não irá abrir mão de nenhuma das três competições que restam ao Palmeiras, indicando que deve usar os seus principais jogadores no Maracanã, mesmo com a proximidade do duelo com o Cerro Porteño, quarta-feira, no Paraguai. Mas questões físicas podem fazê-lo preservar alguns titulares. O zagueiro Barboza, por exemplo, sofreu um trauma em um dos pés, deixou a última partida mancando e é provável que não jogue no Rio.

O Fluminense é o quarto colocado, com 35 pontos, e vive sua pior fase na temporada. São oito jogos seguidos sem vitória e eliminação na Copa do Brasil para o rival Vasco neste período. Essa sequência negativa derrubou o técnico Luis Zubeldía. O clube recorreu mais uma vez, temporariamente, ao auxiliar permanente Marcão enquanto ainda não define quem será o novo treinador.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Igor Rabello, Jemmes e Renê; Otávio, Hércules, Lucho Acosta e Savarino; Soteldo e Canobbio. Técnico (auxiliar): Marcão.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).