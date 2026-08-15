São Paulo espera mobilização no MorumBis para quebrar pior sequência desde 2013

O São Paulo recebe o Coritiba pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h (de Brasília). O time tenta encerrar uma sequência negativa que não se repetia desde 2013. É também o retorno ao MorumBis após 81 dias.

O time tem apenas uma vitória nos últimos 14 jogos, e foi pela Sul-Americana. Considerando apenas o Brasileirão, são oito partidas em jejum. Em 2013, quando a equipe brigou para não cair, houve uma sequência ainda pior.

Comandado na época por Paulo Autori, o São Paulo chegou a ter apenas uma vitória em 17 jogos. Foram seis empates e 10 derrotas entre junho e agosto daquele ano. A série só foi quebrada com um triunfo sobre o Náutico. O clube se recuperou e terminou o campeonato em nono.

Os reveses no Brasileirão fizeram o São Paulo cair da quarta para a 12ª posição. A última vitória no torneio foi ainda sob o comando de Roger Machado. Dorival Júnior ainda busca vencer na competição.

Para reagir, o São Paulo conta com novos atletas, que estrearam no empate com o Bolívar. Domingos Duarte, Newton e Iago foram titulares e devem aparecer novamente neste sábado. Aurélio Buta entrou durante o jogo e continua como opção.

"Temos de ter um elenco, acima de tudo. Encorpa um pouco mais, nos dá opção, dá para mexer um pouco mais com as peças. Isso é muito bom para o treinador", avaliou Dorival.

O reforço também estará na arquibancada. A torcida são-paulina promete uma grande mobilização. Até quinta-feira, 30 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida no MorumBis.

DE VOLTA AO CT

O atacante Artur, ausente das últimas duas partidas por causa de dores no músculo adutor esquerdo, treinou novamente ao lado dos companheiros na sexta-feira e ficará à disposição.

Nicolas também voltou a treinar. O lateral, envolvido em acidente fatal com um idoso em 3 de agosto, havia ficado afastado e retornou na quinta-feira. Não há certeza sobre quando ele será relacionado para jogos novamente.

CORITIBA TENTA DAR O TROCO E MELHORAR DESEMPENHO FORA

No Couto Pereira, pelo primeiro turno, o São Paulo venceu o Coritiba por 1 a 0, ainda sob comando de Hernán Crespo. A partida deste sábado significa para o time paranaense buscar uma revanche e recuperar um retrospecto positivo.

A equipe foi o terceiro melhor visitante no primeiro turno, com quatro vitórias, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras. Entretanto, a última vez que o Coritiba venceu fora do Couto Pereira foi em maio.

Desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo, o time perdeu para Palmeiras e Cruzeiro, empatou com Red Bull Bragantino e bateu apenas a Chapecoense. A última vitória fora de casa foi na Neo Química Arena, com 3 a 0 sobre o Santos.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORITIBA

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago (Wendell); Danielzinho, Pablo Maia e Marcos Antonio; Ferreirinha (Artur), Calleri e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRA - Charly Wendy Straub Deretti (SC).

HORÁRIO - 21h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).