Skatista espanhol salta durante eclipse solar: 'Manobra da minha vida'

O skatista espanhol Danny León transformou o eclipse solar desta quarta-feira (12) em cenário para uma manobra impressionante. O atleta calculou o salto para passar diante do Sol justamente no momento em que a Lua encobria parte do astro, criando um registro que viralizou nas redes sociais.

Para conseguir o efeito, a manobra precisou ser planejada para coincidir com o avanço do eclipse. O resultado mostra a silhueta de Danny no ar em frente ao fenômeno astronômico.

O registro foi feito pelo filmmaker Gonzalo De Vega e pelo fotógrafo Jose Izquierdo. Nas redes sociais, o próprio skatista compartilhou as imagens e comemorou o resultado.

"A manobra da minha vida: modo eclipse", escreveu Danny León.

O espanhol também lembrou outros projetos em que utilizou o céu como parte de suas manobras e brincou com a sequência de registros.

"Não há duas sem três. Primeiro o Sol, depois a Lua e hoje fazemos história com este eclipse", afirmou.

O atleta também agradeceu aos profissionais que participaram da preparação e da execução do projeto. A publicação ganhou grande repercussão nas redes sociais e já ultrapassou 14 milhões de curtidas.

Danny representou a Espanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, na modalidade park.