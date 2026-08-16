Bola rolando na Inglaterra!

Arsenal e Manchester City abrem a temporada do futebol inglês hoje, às 11h, pela Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres. O torneio coloca frente a frente o campeão do Campeonato Inglês contra o vencedor da Copa da Inglaterra e serve como o primeiro compromisso da temporada no país.

O Arsenal busca o seu 18º título do torneio. O clube londrino chegou à competição após conquistar o título inglês na última temporada, quebrando um jejum de 22 anos sem levantar o troféu da liga. Além disso, os Gunners também foram finalistas da Liga dos Campeões

Do outro lado, o City teve uma temporada de altos e baixos. No último ano de Pep Guardiola no comando, os Citizens foram eliminados nas oitavas da Liga dos Campeões, mas conquistaram a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. O título hoje seria o primeiro da era Enzo Maresca.