Cuiabá vence o Ceará no Castelão, encerra jejum e respira na Série B

O Cuiabá encerrou uma sequência de cinco partidas sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time foi eficiente nas oportunidades que criou e derrotou o Ceará por 3 a 1, no Castelão, pela 22ª rodada.

Jean Dias, Calebe e Kauan Cristtyan marcaram os gols da equipe mato-grossense. Enzo Lodovico descontou para o Ceará, que pressionou durante a etapa final, mas não conseguiu evitar mais um resultado negativo diante de sua torcida.

A vitória levou o Cuiabá aos 29 pontos, abrindo uma distância importante para a zona de rebaixamento. O Ceará permaneceu com 25 pontos, perto do Z-4.

O confronto começou com um problema para os visitantes. Após fazer uma reposição, Marcelo Carné sentiu uma lesão na perna direita e precisou deixar o gramado. João Carlos entrou em seu lugar e fez sua estreia nesta edição da Série B.

Com mais posse de bola, o Ceará tentou pressionar por meio de trocas de passes e cruzamentos. Nico Ferreira teve duas oportunidades: na primeira, parou em João Carlos; depois, finalizou na rede pelo lado de fora.

O Cuiabá adotou uma postura mais cautelosa e procurou acelerar nos contra-ataques. Aos 40 minutos, a estratégia funcionou. Eliel ganhou a disputa com Sávio pela direita e cruzou rasteiro para Jean Dias aparecer livre na pequena área e abrir o placar.

O Cuiabá voltou do intervalo disposto a ampliar a vantagem e marcou novamente aos oito. Depois de cobrança de escanteio de Jean Dias, Vitor Mendes desviou de cabeça, a defesa não conseguiu afastar e Calebe aproveitou a sobra para fazer 2 a 0.

Em desvantagem, o Ceará aumentou o ritmo e passou a ocupar o campo ofensivo. João Carlos voltou a aparecer ao defender uma finalização de Matheus Araújo, que recebeu dentro da área, girou diante da marcação e bateu no canto.

A pressão dos donos da casa foi recompensada aos 24. Renzo López ajeitou de cabeça após cruzamento, Lucca preparou a jogada e Enzo Lodovico finalizou firme e cruzado para diminuir.

O Ceará ainda tentou buscar o empate nos minutos finais, mas o Cuiabá fechou os espaços, resistiu às investidas e confirmou a vitória em um contra-ataque que terminou com gol de Kauan Cristtyan, aos 51.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Náutico na terça-feira, às 21h30, nos Aflitos, no Recife (PE). Na quarta-feira, às 20h30, o Cuiabá recebe o Operário, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 3 CUIABÁ

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos (Enzo Lodovico/Kauã Ziegler), Éder, Júlio César e Sávio; Richardson, Giovanni Pavani (Lucas Mugni) e Vina (Melk); Giulio (Matheus Araújo), Lucca e Nicolás Ferreira (Renzo López). Técnico: Daniel Paulista.

CUIABÁ - Marcelo Carné (João Carlos); Igor Inocêncio, João Basso, Vitor Mendes e Lorenzo (Weverson); Calebe, Raul e Pepê (David Miguel); Pedro Henrique (Vinícius Peixoto), Eliel (Kauan Crusttyan) e Jean Dias (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Jean Dias, aos 40 minutos do primeiro tempo. Calebe, aos oito, e Enzo Lodovico, aos 24, e Kauan Cristtyan, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Éder e Richardson (Ceará); Calebe (Cuiabá).

ÁRBITRO - Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS).

RENDA e PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).