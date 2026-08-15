Vila Nova vence o Atlético-GO no clássico goiano e se reabilita na Série B

No clássico goiano, o Vila Nova levou a melhor sobre o Atlético-GO, ao vencer por 2 a 0 e conseguir a reabilitação após duas derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado neste sábado pela 22ª rodada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

A vitória deixou o Vila Nova com 37 pontos entre os primeiros colocados, superando as derrotas para o Sport (1 a 0) e CRB (2 a 0). O Atlético-GO que não perdia há cinco jogos e vinha num processo de recuperação, continua com 32 pontos, em posição intermediária.

Dono da casa e apoiado por sua torcida, o Atlético-GO iniciou o jogo tentando manter a posse de bola e o controle em campo. Mas como o Vila Nova priorizava apenas a marcação, o jogo ficou trancado e sem emoção.

Quando o empate parecia ser o resultado final do primeiro tempo, o Vila Nova marcou o primeiro gol, já aos 48 minutos. Marquinhos Gabriel ficou com a bola na frente da grande área e rolou do lado direito pra o chute cruzado de João Vieira.

A vantagem inesperada nos minutos finais do primeiro tempo, só reforçou na etapa final, a forma de jogar do Vila Nova. Um time bem postado em campo, preocupado em marcar e saindo apenas nos contra-ataques.

O Atlético-Go continuava com os mesmos erros do início, com mais posse de bola, porém, sem infiltração e quase nenhuma conclusão perigosa.

O segundo gol saiu aos 26 minutos, em uma bela cobrança de falta de Dudu. Na frente da área ele bateu sobre a barreira e o goleiro Paulo Vitor nem se mexeu, ficando postado no meio do gol.

Os atleticanos se abateram com este segundo gol, diminuíram o ritmo diante de um adversário guerreiro, que disputava cada bola como muita vontade, como se exigia em um clássico.

Na 23ª rodada, no dia 18, o Atlético-GO vai sair diante do Londrina, enquanto no dia 19, o Vila Nova recebe a lanterna Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 2 VILA NOVA

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon (Warley), Junior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Cristiano (Igor Henrique), Peixoto (Netinho) e Henrique Freitas (Guilherme Marques); Geovany Soares, Bruno José (Léo Tocantins) e Gustavo Coutinho. Técnico Roger Silva.

VILA NOVA - Helton leite; Nathan Camargo (Hayner), Tiago Pagnussat, Breno Bora e Higor; João Vieira, Dudu (Willian Maranhão) e Marquinhos Gabriel (Higor Meritão); Janderson (Emerson Urso), Dellatorre e André Luis (Everton Galdino). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - João Vieira, aos 48 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Lopes, Igor Henrique Peixoto e Geovanny Soares (ATL). Tiago Pagnussat (VIL).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).